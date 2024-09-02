Rapçi ve hip-hop efsanesi Fatman Scoop, Cuma gecesi sahnede trajik bir şekilde yere yığıldı. Ünlü isim sedye ile alınarak hastaneye kaldırıldı. Scoop, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Konser alanından sedye ile alınan ünlü rapçi acil olarak hastaneye kaldırıldı.

AİLESİ DOĞRULADI

Cuma günü yaşanan bu olayın ardından ünlü rapçinin ailesi hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Fatman Scoop'un 53 yaşında hayatını kaybettiğini doğruladı.

Fatman Scoop’un tur menajeri Birch Michael, rapçinin ölümünü doğruladı.

53 yaşındaki Freeman'ın konser ortasında üstü çıplak bir şekilde DJ kabininin arkasına doğru yürüdüğü ve orada yere yığıldığı görüldü. Freeman kabinin arkasına geçtikten sonra kalabalığı coşturmaya devam etti ve "Eğer partiye geldiyseniz..." dedikten sonra uzun bir duraklama yaptı.

Daha sonra öne doğru eğilerek "Biraz ses çıkarın" dedi. Tam bu anda ünlü rapçinin sözleri yarıda kaldı ve aniden yere yığıldı.