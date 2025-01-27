Başbakan Ünal Üstel, 27-28 Ocak 1958 Direnişinin, Kıbrıs Türk halkının varoluş ve özgürlük mücadelesinde bir dönüm noktası olduğunu vurguladı.

Üstel, 27-28 Ocak Direnişinin 67’nci yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında şu ifadeleri kullandı:

“27-28 Ocak 1958 Direnişi, Kıbrıs Türk halkının varoluş ve özgürlük mücadelesinde bir dönüm noktasıdır.

27-28 Ocak’ta İngiliz koloni idaresine karşı ortaya konulan direniş, egemenliği vurgulamak ve Anavatan Türkiye ile bağları yeniden kurmak istencinin güçlü bir göstergesi olmuştur. O gün ortaya kararlılıkla konan mücadele, bugün Kıbrıs Türkünü egemen ve özgür devlet sahibi bir halk olma noktasına getirmiştir.

Bu önemli günde, vatanımız ve özgürlüğümüz için canlarını ortaya koyan aziz şehitlerimizi saygı, minnet ve özlemle anarken, özgürlük mücadelesi verme ve bunu kazanma onurunu taşımış istisnai toplumlardan biri olan halkımıza şükranlarımı sunarım.”