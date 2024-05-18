Başbakan Ünal Üstel, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajında, Atatürk'ün izinden giderek, bu ülkeyi daha da ileriye taşıyacak olanların gençler olduğuna işaret ederek, gençlere hitaben “Sizler, bu vatanın gururu ve umudusunuz” dedi.

Başbakan Üstel, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Üstel, gençlere hitap ettiği mesajında, 19 Mayıs 1919’un, Kurtuluş Savaşı'nın başlangıcı ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 105. yıl dönümü olduğunu belirterek, “Bu anlamlı günde, Atatürk'ü ve onun izinden giden kahramanlarımızı saygıyla anıyor, siz değerli gençlerimizin bayramını kutluyorum” dedi.

Üstel, 19 Mayıs’ın, sadece bir milletin esaretten kurtuluşunun değil, aynı zamanda bir ulusun yeniden doğuşunun da hikayesi olduğuna işaret ettiği mesajında, şunları kaydetti:

“Bu hikaye, azmin, kararlılığın ve bağımsızlık tutkusunun zaferidir. Atatürk ilke ve inkılaplarıyla Türk milletine yepyeni bir yol göstermiştir.

Atatürk, gençliğe her zaman büyük önem vermiştir. Onları, milletin umudu ve geleceği olarak görmüştür. Bu nedenle, 19 Mayıs'ı da gençlik bayramı olarak ilan etmiştir. Atatürk'ün bu inancı, bizlere de önemli bir sorumluluk yüklemektedir.”

Başbakan Üstel, gençlere şöyle seslendi:

“Sevgili Gençler,

Sizler, Atatürk'ün izinden giderek, bu ülkeyi daha da ileriye taşıyacak olanlarsınız. Sizler, bilimle, aklın ışığıyla, yeniliklerle, bu ülkeyi daha refah, daha güçlü bir hale getirebilirsiniz. Sizler, Atatürk'ün ilke ve inkılaplarını yaşatarak, bu ülkeyi çağdaş uygarlık seviyesinin üzerine çıkarabilirsiniz.

Ben inanıyorum ki, sizler bu görevleri en iyi şekilde yerine getireceksiniz. Sizler, bu vatanın gururu ve umudusunuz.

Bu duygu ve düşüncelerle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle anıyor, siz değerli gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum.”