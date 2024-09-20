UBP Genel Başkanı, Başbakan Ünal Üstel, UBP kurultayını izlemek için KKTC’yi ziyaret eden Yeni Azerbaycan Partisi Milletvekili Ramil Hasan ile Gençlik Kolları Başkanı Bakhtiyar İslamov’u kabul etti.

UBP’den verilen bilgiye göre Köşklüftlik’teki UBP Genel Merkezi’nde yer alan görüşmede, UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu ile Gençlik Kolları Başkanları da hazır bulundu.

-Hasan

Yeni Azerbaycan Partisi Milletvekili Ramil Hasan görüşmede yaptığı konuşmada, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Azerbaycan Halkının selamlarını Üstel’e iletti.

UBP ve AK Parti ile kurdukları önemli dostluğu ve işbirliğinizi geliştirmek istediklerini belirten Hasan, Üstel’e kurultayda başarılar diledi.

-Üstel

UBP Genel Başkanı Başbakan Ünal Üstel de dostlarını görmekten mutluluk duyduklarını söyledi.

Üstel, Azerbaycan ve AK Parti ile işbirliğini daha da geliştirmenin ortak hedefleri olduğunu kaydetti.

Üstel, “ 3 devlet tek millet şiarımız gereği, Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın Aliyev’in büyük desteği ile Türk Devletleri Teşkilatı içinde gözlemci üye olduk. Bundan sonra ilişkilerimizi daha da derinleştireceğiz. Siyasi partiler arasında da Gençlik Kolları’ndan başlayarak diğer alanlarda da önemli adımlar atacağız. Kardeş Azerbaycan’la iş dünyası ve diğer sektörlerle işbirliğini geliştireceğiz. Önümüzdeki günlerde Azerbaycan’ı yeniden ziyaret edeceğiz. Dostluğumuzu daha da ileriye taşıyacağız” diye konuştu.