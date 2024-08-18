Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel, “UBP’nin bugün tüm ilçelerde, demokrasi şölenine dönüşen seçimli kongrelerini büyük bir olgunlukla ve demokratik şekilde gerçekleştirdiğini” söyledi.

UBP Basın Bürosu tarfından yapılan açıklamaya göre, ilçe kongrelerinin tamamlanmasının ardından açıklama yapan Üstel, sandıklara giderek, oylarını kullanan ve parti içi demokrasinin çalışmasına katkı sağlayan tüm üyelere teşekkür etti.

“Partisine hizmet aşkını yüreğinde hisseden, partisi için çalışma isteğini ortaya koyan, tüm adaylarımızı tebrik ediyorum” diyen Ünal Üstel, “Seçimleri kazanan tüm kardeşlerime üstlenmiş oldukları görevlerinde başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel, divanlarda görev alarak, seçimlerin sorunsuz bir şekilde tamamlanmasına katkı sağlayanlara da teşekkür etti.

Üstel sözlerini şöyle sürdürdü:

“Üyelerimiz bugün tüm seçim bölgelerinde, iktidarımızın güçlenmesi ve istikrarın sürmesinden yana açık bir tavır sergilemiştir. Bu seçimlerin kaybedeni yoktur. Bu seçimlerin tek kazananı vardır o da UBP’dir. Bu seçimlerde zafer partimizindir. Kurultay sürecimiz devam ediyor. 21 Eylül’de gerçekleştireceğimiz büyük kurultayımızda da, kazanan yine UBP olacaktır, kazanan yine KKTC olacaktır. Kimsenin kuşkusu olmasın, iktidarla ve istikrarla yolumuza devam edeceğiz.”