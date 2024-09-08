Başbakan Ünal Üstel, Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği'ni ziyaret ederek, Başkan Mehmet Nizam ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile bir araya geldi.

Maliye Bakanı Özdemir Berova ile Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş’un da bulunduğu ziyarette, yeni dönemde üreticilere yönelik destek planlaması konuşuldu.

Başbakanlık Basın ve Halka İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği Başkanı Mehmet Nizam, “Başbakanımız Ünal Üstel'in gerekli desteklerin güncellenmesi ve üreticinin gelişmesi için bizlerin yanında olduğunu görüyorum. Kendisinin ne kadar projeye imza attığını gördük ve bundan sonraki çıktığı yolda yeni başarılara ve yeni projelere imza atacağına inanıyoruz. Her zaman bizlerin yanında olduğunu hissediyoruz " dedi.

Başbakan Ünal Üstel de “Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği KKTC'nin vazgeçilmez bir birliğidir" dedi.

Çiftçilere gerekli desteklerin 2024 yılı içerisinde verildiğine dikkat çeken Üstel, "2025 yılı bütçesini tasarlarken de çiftçilerimizi unutmadık. Çiftçilerimize vereceğimiz desteği planladık" şeklinde konuştu.

"Tarım bir ülkenin vazgeçilmez politikasıdır" diyen Üstel, "Biz hem tarımcımıza hem hayvancımıza gerekli destekleri 2024 yılı içerisinde verdik. Belki de bugüne kadar en büyük destekleri veren hükümet olduk. Desteklerimiz devam edecektir" ifadelerini kullandı.

Çiftçilerin tarımda daha fazla verim alabilmesi için Haspolat bölgesinde Tohumluk, arpa ve buğday yetiştirebilmek için ilk defa sulu bir alan yapıldığını ifade eden Üstel, "Özlenen ve ülkemizde yapılmayan bir projeyi hayata geçirdik. Bu projenin hayata geçmesinde de Anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti'nin Lefkoşa Büyükelçiliği ile KEİ Ofisi’nin de desteği bulunmaktadır. Onlara da birkez daha teşekkür ediyorum. Mesarya ovalarını Türkiye Cumhuriyeti'nden gelen su ile buluşturma hedefine vurgu yapan Üstel, "Yapacağımız Master Plan doğrultusunda Mesarya ovası da artık sulu tarımda nasıl iyi noktaya getiririz o çalışmaları yapmaktayız. Tahminimce 2 yıl içerisinde bu su Mesarya Ovalarına akacaktır" dedi.