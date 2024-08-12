Başbakan Ünal Üstel, sivil toplum kuruluşlarına başlattığı ziyaretler kapsamında bugün de Kıbrıs Türk Ticaret Odası’na ziyarette bulundu.

Üstel, Maliye Bakanı Özdemir Berova’nın da hazır bulunduğu ziyarette, Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz ve Yönetim Kurulu’nun katılımı ile kapsamlı bir ekonomik istişare toplantısı gerçekleştirdi.

DENİZ

Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz, Başbakan Ünal Üstel’e ziyareti nedeniyle teşekkür ederek, “Hepimizin gailesi aynı. Hepimizin gailesi, halkımızın refah düzeyinin artırılması ve ekonomimizin çarklarının düzenli olarak dönmesidir. Tabi ki bunları başarmak için istikrar çok önemlidir. Ben Başbakanımız Ünal Üstel’i son zamanlarda sağladığı istikrardan dolayı kutlarım. Şunu da belirtmeliyim siyasi istikrarı yakalamışken, ekonomik istikrarı da sağlamak için, tüm iradeyi ve cesareti, ortaya koymak gereklidir” dedi.

ÜSTEL

Başbakan Ünal Üstel de sıcak karşılama ve ev sahipliği için KTTO Başkanı Deniz ve yönetim kuruluna teşekkür etti.

Üstel“ Ziyaret ettiğimiz tüm ekonomik örgütlerin ve tüm sektörlerin ortak beklentisi siyasi istikrardır, ekonomik istikrardır. Çünkü, her yıl değişen başbakanlarla, her 6 ayda değişen bakanlarla, uzun vadeli çalışma yürütmenin, büyük projelere imza atmanın mümkün olmayacağını herkes görmüştür” dedi.

Refah düzeyinin artmasının kalkınma ve ekonomik gelişimden geçtiğine dikkat çeken Üstel, “Bunun için de hem siyasi hem de ekonomik istikrara ihtiyaç vardır. Bu noktada, ticaret ve ekonominin nabzı olan, Ticaret Odası ile yakın işbirliğimiz devam edecek. Ortaya irade koyarak, cesaretle, reformlar yapmaya ve ekonomimizin önünü açmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın, üyelerinin beklentilerini karşılamak için yeni dönemde de işbirliğini sürdüreceklerini belirten Üstel, iş dünyasına yönelik uygulanan desteklere devam edeceklerini ifade etti.

Anavatan Türkiye ile imzalanan İktisadi ve Mali Protokolle sektörlere önemli destekler verileceğini belirten Üstel, 3. Ülkelerden gelen çalışanlara yönelik yasal düzenleme hazırlığında olduklarını açıkladı.

Üstel, “3. Ülkelerden gelen Çalışanlarının Konaklama ve yemek masraflarını karşılayan işverenler çalışanlarına %30’a kadar daha düşük asgari ücret uygulayabilecekler. Dünyanın pek çok yerinde sektörel ve bölgesel asgari ücret politikaları uygulanmaktadır. Çalışanın haklarına halel gelmeksizin, sadece konaklama ve yemek desteği veren şirketler bu haktan yararlanabilecekler” dedi.

Üstel, “ Ada üzerinde ekonomiyi kuzeyde tutmak adına, akaryakıta yarın 1 TL indirim yapacağız” müjdesini de verdi.