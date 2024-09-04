Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel, “Partimize zarar vermek isteyenler gereken yanıtı aldı. 21 Eylül’de kazanan UBP olacak, kazanan KKTC olacak. Kurultaydan sonra kararlılıkla yola devam edeceğiz” dedi.

Güzelyurt bölgesinde UBP kadın ve gençlik kollarında görev alanlara dün akşamki etkinlikle mazbata verildi.

UBP’den yapılan açıklamaya göre, etkinlikte UBP Güzelyurt Kadın Kolları Başkanı Özge Beyatlı, UBP Güzelyurt İlçe Başkanı Mutlu Atasayan, UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu ile UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel konuşma yaptı.

- Beyatlı: “Kurultayımızdan sonra daha güçlü bir şekilde iktidarımızda devam edeceğiz”

UBP Güzelyurt Kadın Kolları Başkanı Özge Beyatlı, önemli bir görevleri olduğunu, icraatları anlatmanın sorumluluğunu taşıdıklarını kaydederek, “Ülkemizi daha ileriye taşıma adına gücümüz vardır. Hep birlikte güçlü bir geleceğe yürüyeceğiz” dedi.

Genel Başkan ve Başbakan Üstel’e, “Siz her adımda bizim yanımızda oldunuz biz de sizin yanınızdayız” diye seslenen Beyatlı, kurultaydan sonra daha güçlü şekilde iktidara devam edeceklerini söyledi.

-Atasayan: “UBP'nin iktidarda olması gerekir”

UBP Güzelyurt İlçe Başkanı Mutlu Atasayan UBP bir arada oldukça onu hiçbir gücün yıkamayacağını kaydederek, “Bunu bu akşam bir daha ortaya koyduk” diye konuştu.

Ülkede istikrara ihtiyaç olduğunu kaydeden Atasayan, “UBP'nin iktidarda olması gerekir. Sayın Ünal Üstel’in özverili çalışmalarını takdir ediyoruz. İstikrarla yola devam ediyoruz” dedi.

-Hasipoğlu: “Başbakanımız Ünal Üstel’e 3 yıl daha görev vermek için hep birlikte buradayız”

UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, 21 Eylül’de UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel’e 3 yıl daha görev vermek için hep birlikte olacaklarını söyledi.

UBP’de iç huzura, dirayetli genel başkana ihtiyaç olduğunu da kaydeden Hasipoğlu, “Şimdiden Genel Başkanımız ve Başbakanımız Ünal Üstel’i tebrik ediyoruz” dedi.

-Üstel: “Kurultaydan sonra kararlılıkla yola devam edeceğiz”

UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel, etkinlikteki konuşmasında bölgenin desteğinin kendisi için çok anlamlı olduğunu söyleyerek, “Güzelyurt taviz vereceğimiz bir yer değildir. Vazgeçilmezimizdir” dedi.

24 milletvekili ve hükümet ortaklarıyla bu ülkeye hizmet etmenin onurunu yaşadıklarını belirten Üstel, “Kurultaydan sonra da hep birlikte yolumuza kararlılıkla devam edeceğiz” diye konuştu.

Hayat pahalılığını en yüksek rakamlarla çalışana yansıttıklarını, sektörlere gerekli desteği verdiklerini hatırlatan Üstel, şöyle devam etti:

“Herkes asgari ücrete artışı konuştu ama kimse vergisini kaldırmayı konuşmadı. Biz kararlılıkla, yüreğimizi ortaya koyduk. ‘Emek en yüce değerdir’ dedik, asgari ücreti vergiden muaf tuttuk. Biz konuşmuyoruz, yapıyoruz.”

Güzelyurt’a ayrıcalık vermeye devam edeceklerini vurgulayan Başbakan Üstel, eski Sağlık Bakanı Ali Pilli’nin yoğun girişimiyle çalışmaları yapılan yeni Güzelyurt Hastanesi’ni bitirip gururla ve hep birlikte bölgeye kavuşturacaklarını vurguladı.

Anavatan Türkiye ile istişare içinde dalında kalan narenciyeyi ödemeye devam edeceklerini kaydeden Ünal Üstel, 40 bin tonluk soğuk hava deposunu da bölgeye kazandıracaklarını söyledi.

-“Kazanan KKTC olacak”

Bölge milletvekili, eski İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler’in sosyal konut ve kırsal kesim arsaları için büyük emek harcadığını anımsatan, Dursun Oğuz’un Öztürkler’den devraldığı çalışmayı tamamladığını beliren Üstel, yeni yasama yılında ilk iş olarak gençler için sosyal konut adımını atacaklarını söyledi.

UBP’nin birlik ve bütünlüğünü göstermek için son derece önemli bir buluşma gerçekleştirdiklerini ifade eden Üstel, “Partimize zarar vermek isteyenler gereken yanıtı aldı. 21 Eylül’de kazanan UBP olacak, kazanan KKTC olacak” dedi.