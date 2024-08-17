Başbakan Ünal Üstel, İzmir Karşıyaka’yı etkisi altına alan büyük yangınla ilgili gelişmeleri üzüntüyle izlediklerini kaydederek geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Üstel sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, “Anavatan Türkiye’miz, İzmir yanında bir çok bölgede yangınla mücadele etmektedir. Şu ana kadar can kaybı olmaması en büyük tesellimizdir. Anavatanımıza geçmiş olsun diliyor, yaraların sarılmasında, elimizden gelen katkıyı koymaya hazır olduğumuzu belirtmek istiyorum.” ifadelerine yer verdi.