Başbakan Ünal Üstel, yapımında son aşamaya gelinen Lefkoşa’da “KKTC Deprem İzleme ve Değerlendirme Merkezi"ni ziyaret ederek yerinde incelemelerde bulundu, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Merkez, Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı’na bağlı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Jeoloji ve Maden Dairesi arasında imzalanan protokol kapsamında yapılıyor.

Üstel'e incelemeleri sırasında Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Başbakanlık Deprem Denetim Komite Başkanı, Devlet Planlama Örgütü (DPÖ) Müsteşarı Durali Güçlüsoy ile Jeoloji ve Maden Dairesi Müdürü Ayşen Albayrak eşlik etti.

Ankara Üniversite Teknokent bünyesindeki MD Soft şirket yetkilisi Süleyman Sırrı Maraş, merkezle ilgili kısa bir sunum yaptı.

- Albayrak: “Veriler, merkezde toplanacak”

Ziyarette ilk olarak sözü alan Jeoloji ve Maden Dairesi Müdürü Ayşen Albayrak, deprem istasyonlarından elde edilecek verilerin KKTC Deprem İzleme ve Değerlendirme Merkezi’nde toplanacağını, anında ekranlarda görülebileceğini ve deprem çözümlemelerinin yapabileceğini ifade etti.

Albayrak, Başbakan Üstel ile Bakan Ataoğlu’na böyle bir projeye izin verdikleri için teşekkürlerini sundu.

- Güçlüsoy

Başbakanlık Deprem Denetim Komite Başkanı, Devlet Planlama Örgütü (DPÖ) Müsteşarı Durali Güçlüsoy da, merkezin Akdeniz’de ve yakın coğrafyada meydana gelen deprem verilerinin daha net ve doğru bir şekilde çözümlemesi için önemli olacağını dile getirdi.

- Ataoğlu

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu da, kendi imkanlarıyla kazdıkları sismik bir kuyu vasıtasıyla, verilerin artık anında ulaşabileceği ve belli bir kilometre çapındaki olası depremlerin görülebileceği bir sistemin kurulduğunu kaydetti.

Ataoğlu, geçmiş yıllarda deprem felaketlerinde yaşanan acıların bir daha yaşanmaması için Merkezin ve kurulan sistemin önemine değindi.

- Üstel: “Akdeniz’deki en küçük sarsıntı dahi tespit edilebilecek”

Başbakan Ünal Üstel de, 6 Şubat 2023’te Anavatan Türkiye’de büyük bir felaket yaşandığını ve 11 ili etkileyen deprem felaketinde 50 binden fazla kişinin hayatını kaybettiğini dile getirdi.

“KKTC olarak, Şampiyon Meleklerimizi, öğretmenlerimizi ve iş insanlarımızı kaybettik. Bir kez daha kendilerine Allah’tan rahmet, ailelerine ise sabırlar diliyorum.” diyen Üstel, depremin yaşandığı saatlerde Sivil Savunma Başkanı’nın kendisini aradığını ve o andan itibaren çalışmaları başlattıklarını ifade etti.

Ülkenin fay hattı üzerinde bulunduğunu belirten Üstel, “Asrın felaketinin ardından kendi ülkemizde, kendi insanımızı olası bir depreme hazırlamak için öncelikle okullarda ardından devlet dairelerinde önlemler aldık.” dedi.

-"Hedefimiz, ülkemizde deprem istasyon sayısını 22’ye çıkarmak"

Başbakan Üstel, bu kapsamda, önceden tedbir alabilmek amacıyla da Deprem İzleme ve Değerlendirme Merkezi'nin oluşturulduğunu belirterek, şöyle konuştu: “Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı’nın kontrolünde olan 12 deprem istasyonu buraya alındı. Bu istasyonlara ek olarak 3 adet de yeni istasyon kurulumu yapıldı. Hedefimiz, ülkemizde deprem istasyon sayısını 22’ye çıkarmaktır.” ifadelerini kullandı.

Jeoloji ve Maden Dairesi’nin tamamen kendi araç ve gereçleriyle çalışmalar yaparak Yeni Erenköy’de sismik kuyu oluşturduğunu kaydeden Üstel, kurulan sistemle Akdeniz bölgesinde en küçük sarsıntının dahi tespit edilebileceğini aktardı.

Deprem felaketinde geçmişte yaşanan acıların bir kez daha yaşanmaması için bu merkezin oluşturulduğunu kaydeden Üstel, çalışmalarda emeği geçenlere teşekkür etti.