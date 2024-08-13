Başbakan Ünal Üstel, hiçbir kamusal hizmetin UBP'nin kurultay süreci başladı diye aksamadığını; kurultay sürecinde kamusal hizmetin aksamamasına büyük özen gösterdiğini kaydetti.

Başbakan Üstel yazılı açıklama yaparak “Kamusal hizmetlerin devamlılığı bakımından üzerimize düşen görevleri kurultay sürecinde de yerine getirecek bilgi ve beceriye sahibiz. Zaten kamusal hizmetler esas olarak alt ve üst bürokratlar tarafından yerine getirilmektedir” dedi.

Aksaklık veya eksiklerin uzun yıllarda dayanan yetersizliklerden kaynaklandığını belirten Üstel, “Bu eksiklikleri başlattığımız ve sürdürmeye kararlı olduğumuz reformlar ile aşmaya çalışıyoruz. Bu reform sürecini sürdürmeye de kararlıyız. Kurultayımız etkileyecekse bu reform sürecini etkileyecektir. Kurultay sonrasında bu reform sürecini hızlandırmaya da kararlıyız” dedi.

UBP kurultay sürecinin demokratik bir şekilde ilerlediğini belirten Üstel, “Genel Başkan adaylarımız kendi performanslarını sergileyerek üyelerimiz ile temas ederken örgütlerimiz de kongrelerini süratle ve demokratik şekilde tamamlamaktadırlar. Bu hafta gerçekleşecek olan ilçe kongreleri ile önemli bir aşama da geride kalacak ve büyük kurultaya yaklaşmış olacağız” ifadelerini kullandı.