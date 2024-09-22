Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP) dün yapılan kurultayında ikinci kez genel başkanlığa seçilen Başbakan Ünal Üstel, kurultayın kazananının parti olduğunu, kaybeden olmadığını vurgulayarak “Dün dünde kalmıştır. Şimdi yarınları hep birlikte, kol kola, omuz omuza inşa etme zamanıdır.” dedi.

Yapacak çok işleri, bitirecek çok projeleri bulunduğunu belirten Üstel, “Yeni ve büyük hedeflere ulaşmak için atmamız gereken pek çok adım var. Şimdi iş yapma zamanıdır. Şimdi kendi parti iç seçimlerini tamamlayarak siyasi istikrar sürecini devam ettiren ve daha da güçlü hale gelen hükümetimizle yola devam zamanıdır.” ifadelerini kullandı.

-Yazılı kurultay değerlendirmesi

Üstel, UBP 23. Olağan Kurultayı’nı değerlendirdiği yazılı açıklamasında “demokrasi şölenine dönüşen ve rekor bir katılımla gerçekleşen kurultayı büyük bir coşku ile tamamladıklarını" belirtti.

Kurultayın gerçekleştiği saatlerdeki yağmura rağmen parti sevgisi taşıyan vefakar ve cefakar üyelerinin, yağmur altında ıslanmayı dahi göze alarak adeta beraber yürüdük biz bu yollarda, beraber ıslandık yağan yağmurda şarkısını gerçeğe dönüştürerek sandıklara akın ettiğini kaydeden Üstel, tarihin en yüksek katılımıyla 10 bini aşkın oyun kullanıldığı kurultayda yüzde 65.8’lik oranıyla yeniden Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanlığı’na seçildiğine işaret etti.

Üstel, “Ortaya çıkan sonuçlar açık ve nettir. Kurultaya gelen üyelerimiz çok açık bir farkla, iktidarda devam, istikrarla devam demiştir. Durmak yok, hizmete devam demiştir. Hedef 2027’ye kadar iktidar demiştir.” İfadelerine yer verdi.

Kurultaya katılarak, böylesi yüksek bir oyla kendisine destek veren tüm üyelerine desteklerinden dolayı şükranlarını sunan Ünal Üstel, değerlendirmesini şöyle sürdürdü:

“Kurultayımızın bir demokrasi şölenine dönüşmesine katkı sağlayan diğer Genel Başkan Adaylarına ve Parti Meclisi Adaylarımıza teşekkür ediyorum.

Değerli kardeşlerim;

Bu kurultayın kazananı bellidir. Kazanan UBP’dir. Bu kurultayda kaybeden yoktur. Dün dünde kalmıştır. Şimdi yarınları hep birlikte, kol kola, omuz omuza inşa etme zamanıdır.

Yapacak çok işimiz, bitirecek çok projemiz var. Yeni ve büyük hedeflere ulaşmak için atmamız gereken pek çok adım var. Şimdi iş yapma zamanıdır. Şimdi kendi parti iç seçimlerini tamamlayarak siyasi istikrar sürecini devam ettiren ve daha da güçlü hale gelen hükümetimizle yola devam zamanıdır.”

UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel, kurultaya katılarak oy kullanan üyelere, parti içi demokrasiye katkıları için diğer adaylara, kurultaya Türkiye ve Azerbaycan’dan katılan konuklara ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a teşekkür etti.

Kurultay divanında görev alanlara, divana katkı sağlayan parti profesyonellerine, parti genel sekreterliğine, kurultayın gerçekleşmesine katkı sağlayan tüm çalışanlara, milletvekillerine, bakanlara, belediye başkanlarına, ilçe ve örgüt başkanlarına, kadın ve gençlik kollarına da teşekkürlerini iletti.

-Şimdi birlik ve hizmet zamanı”

“Parti Meclisi’ne seçilecek tüm üyelerimize görevlerinde başarılar diliyorum.” diyen Üstel, açıklamasını “Şimdi birlik zamanı… Şimdi hizmet zamanı… İktidarda devam İstikrarla devam…” ifadeleriyle tamamladı.