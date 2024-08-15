Başbakan Ünal Üstel, Teknecik Elektrik Santrali’ne akşam saatlerinde bir kez daha gitti.

Basına açıklama yapan Üstel, jeneratörlerin onarılması için çalışmaların başladığını açıkladı.

Üstel, “gerekirse sabaha kadar burada kalacağız ve saat 7’ye kadar bu jeneratörleein onarılmasını sağlayacağız” diye konuştu.

Bazı kişilerin onarım çalışmalarını engellemeye çalıştığını belirten Üstel, “ Bizim derdimiz halkımızdır. Bizim derdimiz canı elektriğe bağlı hastalarımızdır. Alın terini ortaya kıyan üreticilerimizdir. Bizim derdimiz ülkemize gelen turistleri böylesi bir turizm sesonunda mağdur etmemektir” dedi

Üstel, “ Şüphelenmekte haklıyız. 5 keneratör birden devre dışı kalıyor, tarihte görülmemiş bir kara duman bacadan süzülüyor. Bu sorunu çözmek için takviye ekipler getirdik. Halkı karanlıktan kurtarmak için bizzat buradayım. Ama hemen işe koyulmak yerine, sendika başkanı bizi engellemeye çalışıyor, üzerimize yürüyor.

Elektrik konusuna şahsen el koymuş durumdayım. Bu sorun ya bitecek ya bitecek. Gerekirse sabaha kadar burada kalacağım” diye konuştu