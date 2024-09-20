Başbakan Ünal Üstel, Avrupa Konseyi’nde düzenlenen İnsan Hakları Toplantısı çerçevesinde Strazburg’da gerçekleştirilen görüşmelerde, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin Kıbrıslı Türklerin mülkiyet haklarını hedef alan girişiminin başarısız olduğunu belirtti ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin başvurusunun sonuca ulaşamamasının önemini vurguladı.

Başbakanlık’tan yapılan açıklamaya göre, Avrupa Konseyi Delegeler Komitesi kararını değerlendiren Üstel, “Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarının uygulanmasının denetimi amacıyla gerçekleştirilen Avrupa Konseyi Delegeler Komitesi İnsan Hakları Toplantısı’nda, ‘Kıbrıs v. Türkiye’ davası, ‘Yerlerinden Edilmiş Kişilerin Mülkiyet Hakkı’ başlığı altında yeniden değerlendirildi. Rum Yönetimi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne (AİHS) dayanarak, bu tazminat kararıyla ilgili bazı unsurların tekrar AİHM önüne taşınmasını ve bu konuların AİHM tarafından yeniden yorumlanmasını talep etti.” ifadelerine yer verdi.

- “Bu mücadeleyi sürdürmekte kararlıyız”

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin başvurusunun sonuca ulaşamamasının önemli olduğunu ve bu mücadeleyi sürdürmekte kararlı olduklarını vurgulayan Üstel, TMK’nın uluslararası hukuk çerçevesinde etkin bir iç hukuk yolu olarak çalışması için her türlü çabayı sarf edeceğini ve bu konuda kararlılıkla hareket edeceklerini kaydetti.

Avrupa Konseyi Delegeler Komitesi’nde yaşanan gelişmeyi Kıbrıslı Türklerin haklarının korunması açısından önemli bir kazanım olarak nitelendiren Üstel, bunun kendileri için de yol gösterici olacağını belirtti.

Rum tarafının, TMK’yı etkisiz hale getirilmesi çabalarının sonuçsuz kaldığını kaydeden Üstel, TMK’nın uluslararası hukuka uygun olarak faaliyetlerini sürdürdüğünü ve AİHM tarafından tanınan bir iç hukuk yolu olduğunu ifade etti.

- “Kıbrıs Türk halkının haklarını uluslararası arenada savunmaya devam edeceğiz”

Üstel, Kıbrıs Türk halkının haklarını koruma yolundaki bu diplomatik mücadelede destek veren Türkiye Cumhuriyeti yetkili makamlarına, devletin ilgili kurumlarına ve tüm sivil toplum kuruluşlarına teşekkür ederek, “Hep birlikte Kıbrıs Türk halkının haklarını uluslararası arenada savunmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Öte yandan açıklamada, Üstel’in Başbakanlığı döneminde geçirilen Taşınmaz Mal Yasası ile Yabancıların Mülk edinmesine yüzde 6 oranında fon konulduğu ve elde edilen bu gelirin yarısının Taşınmaz Mal Komisyonu’na aktarılmasının sağlandığı kaydedildi.

Açıklamada, “Bu gelir, Taşınmaz Mal Komisyonu’nun işlevselliğini artırmada önemli bir rol oynamaktadır. Üstel’in başbakanlığı döneminde sağlanan kaynaklarla 2020 yılı sonuna kadar olan sürede sonuçlandırılmış olan bütün TMK dosyalarının tazminat ödemeleri tamamlanmış bulunmaktadır.” ifadelerine yer verildi.