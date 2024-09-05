Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı, Başbakan Ünal Üstel, sorunların, çözümünün istikrarda olduğunu vurguladı.

UBP'den verilen bilgiye göre, Başbakan Üstel, sivil toplum kuruluşları ziyaretlerine Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMUSEN) ile devam etti.

-Üstel: “Sendikalarımızın görüşleri bizim için önemli”

Başbakan Üstel, “Hükümete geldiğimiz günden beridir tüm kesimlerle diyalog kapılarımızı açık tuttuk” diyerek, KAMUSEN ile iyi bir diyalog yakaladıklarını belirtti.

Sendikaların görüşlerinin önemli olduğunu dile getiren Üstel, “Sendikalarla diyalog içerisinde ve hep yapıcı olduk” diye konuştu.

Kamu çalışanlarının alım gücünü artırmak için önemli adımlar attıklarını söyleyen Üstel, şunları kaydetti:

“Vergi düzenlemeleri ile kamu çalışanlarımızın maaşlarına katkı sağladık. ‘Göç Yasası’ diye bilinen yasada gerekli düzenlemeleri yaptık. Hayat pahalılığı ödenekleri noktasında önemli adımlar attık. Kamu çalışanlarımızı enflasyona ezdirmemek için ortalama önemli maaş iyileştirmeleri yaptık. Söz verdik, asgari ücrette vergiyi sıfırladık. Yaptığımız artışlarla, asgari ücreti AB ortalamalarına çıkardık. Tüm bunların yanında sağladığımız siyasi istikrarla yıllardır yarım kalan pek çok projenin gerçekleşmesini sağladık.”

-Atan

Verilen bilgiye göre, KAMUSEN Başkanı Metin Atan da konuşmasında, Üstel’i ağırlamaktan duydukları mutluluğu ifade ederek, "UBP'nin büyük bir siyasi oluşum olduğunu, kurultayın genel seçim havasında geçtiğini" belirtti.

Üstel’in ziyaretinden mutluluk duyduklarını yineleyen Atan, Üstel’in manifestosunu yakından izlediklerini, ziyaretle detayları öğrenme fırsatı bulacaklarını kaydetti.