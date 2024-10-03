Başbakan Ünal Üstel, yayımladığı mesajla, Türk Devletleri Teşkilatı’nın kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre Üstel, “Türk Devletleri Teşkilatı’nın kuruluş yıl dönümünü büyük bir heyecan ve gururla kutluyoruz. Teşkilat, ortak tarihimizden güç alan kardeşliğimizi, kültürel ve siyasi bağlarımızı pekiştiren önemli bir iş birliği platformudur.” dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Türk Devletleri Teşkilatı’nda gözlemci olarak yer almanın onurunu ve sorumluluğunu taşıdığını kaydeden Üstel, şöyle devam etti:

“Bu konum, halklarımız arasındaki güçlü dayanışmanın ve Türk dünyasıyla olan bağlarımızın önemli bir göstergesidir. Teşkilatımızın, Türk devletleri arasındaki iş birliğini derinleştirerek, barış, refah ve istikrarı güçlendirmeye devam edeceğine yürekten inanıyoruz. Bu anlamlı yıldönümünde, Türk Devletleri Teşkilatı’na üye devletlerin değerli liderlerine ve halklarına başarılar diliyor, kardeşliğimizin ilelebet sürmesini temenni ediyorum. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak, bu güçlü birliğin bir parçası olmaktan gurur duyuyor ve iş birliğimizin her geçen gün daha da artacağına olan inancımızı vurgulamak istiyorum.”