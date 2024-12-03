Başbakan Ünal Üstel, İsias Otel davasının beşinci duruşması için mahkemede hem Başbakan, hem de bir baba olarak bulunduğunu söyledi.

Başbakan Ünal Üstel İsias davası öncesinde Adıyaman Adalet Sarayı önünde basına yaptığı açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti’nin adaletine güvendiklerini vurguladı.

Başbakan Üstel, “Şampiyon Meleklerimizin, çocuklarımızın, Kıbrıs Türk halkının hakkını hukukunu korumak için buradayız.“ dedi.

-“Büyük ve dinmeyecek bir acı”

Büyük bir dayanışma içinde, tek yürek halinde Adıyaman’da olduklarını söyleyen Başbakan Üstel, açıklamasında şunları kaydetti:

“6 Şubat depreminde binlerce insanımız öldü. Biz evlatlarımızı, çocuklarımızı yitirdik. Bu büyük bir acı ve dinmeyecek bir acı. İsias Davası bizim ortak davamızdır."

Her gelişlerinde kendilerine kucak açan Adıyaman halkına teşekkürlerini sunan Başbakan Üstel, mücadelenin ortak olduğunu söyledi.

Başbakan Üstel, adaletin yerini bulacağına olan inancını dile getirdi.

Üstel, muhalefetinden hükümete tek yürek halinde davanın yakından izlendiğine işaret ederek dava için ortak bir ses verilmesinin önemini vurguladı.

Üstel, adaletin yerini bulup suçluların hak ettikleri cezayı alacaklarına inanç belirtti.