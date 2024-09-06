Başbakan Ünal Üstel, Türkiye Cumhuriyeti ile KKTC arasındaki ilişkilerin finansal değil yaşamsal olduğunu belirtti.

Üstel, Türkiye ile KKTC arasındaki ilişkinin güvenlik, huzur ve özgürlük içinde egemence yaşamak, her alanda destek ve katkı anlamına geldiğini söyleyerek, ilişkilerin güçlenmesi, sevgi ve saygı üzerine inşa edilmesinin KKTC halkı için çok önemli olduğunu vurguladı.

Türkiye ile ilişkileri belki de tarihin en üst seviyesine yükselttiklerini dile getiren Üstel, bundan büyük memnuniyet duyduklarını söyledi.

Üstel, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın KKTC’ye gelişinin ardından Ercan Havalimanı’nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Başbakan Üstel, Yılmaz’ın resmi temasları kapsamında iki yeni protokol imzalanacağını, halka iki yeni müjde verileceğini belirtti.

-“İstikrar yoksa projeler tamamlanamaz”

Başbakan Üstel, istikrar olmadığında projeler ve yapılması gereken işlerin tamamlanamadığını, yarım kaldığını söyleyerek, “İstikrarı yakaladığımız için ekonomide de istikrarı yakaladık” diye konuştu.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın destekleriyle 2012’den beri yarım kalan projeleri bitirdiklerini dile getiren Üstel, Erdoğan ve Yılmaz’a teşekkürlerini iletti.

Tamamlanan projeler arasında Ercan Havalimanı’nın da yer aldığını belirten Üstel, yarım kalan bölünmüş yolları bir bir tamamladıklarını, bu kapsamda, Lefkoşa Çevre Yolu Yonca Kavşağı’nın temelinin de geçtiğimiz günlerde Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun katılımıyla atıldığını kaydetti.

Bu kalkınmadan rahatsız olan Güney Kıbrıs’ın inşat sektöründe faaliyet gösterenleri taciz ettiğini, insan haklarına aykırı bir şekilde tutukladığını, Güneyden Kuzeye geçen turistlere baskı ve zulüm uyguladığını söyleyen Üstel, “Bunları Türkiye’nin desteğiyle aşacağız ve ülkemizi layık olduğu yere taşımak için çalışacağız” dedi.

Üstel, “Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın BM Genel Kurulunda ‘KKTC’yi tanıyın’ çağrısının ardından biz yolumuzda tam gaz ilerliyoruz. İmzaladığımız, 2024-2025 İktisadi ve Mali İşbirliği Protokolünün serbest kalmasından dolayı sağlıkta yeni projelere imza atacağız. Bundan dolayı da Sayın Erdoğan ve Sayın Yılmaz’a yürekten teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Yılmaz’ın ülkeye her gelişinde müjdelerle halkı mutlu ettiğini söyleyen Üstel, önceki gelişinde enerji sorununu kökten çözmek için kablo ile elektrik projesi konusunda ön protokol imzalandığını hatırlatarak, bu konudaki çalışmaların son aşamasına geldiğini ifade etti.

Başbakan Üstel, Yılmaz’ın resmi temasları kapsamında iki yeni protokol imzalanacağını, halka iki yeni müjde verileceğini belirtti.