lusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı, Başbakan Ünal Üstel, UBP 23’üncü Olağan Kurultayı’nda, Parti Meclisi’ne aday olan, kazanan veya bayrağı devreden tüm adaylara tebrik ve teşekkürlerini sundu.

“Ulusal Birlik Partisi, bu ülkenin en büyük, en örgütlü partisidir. Böylesi büyük bir partide, yapacak iş de, görev de çoktur” diyen Üstel, partinin her kademesinde, birlik ve beraberlik içerisinde çalışmaya devam edeceklerini belirtti. Üstel, UBP’nin kapılarının, UBP’ye hizmet etmek isteyen herkese açık olacağını kaydetti.

UBP Genel Başkanı, Başbakan Üstel yazılı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Sevgili kardeşlerim;

Parti Meclisi seçimlerimizin sonuçlanması ile kurultay sürecimizi de tamamlamış bulunuyoruz.

Parti Meclisi’ne aday olan, kazanan veya bayrağı arkadaşlarına devreden tüm adaylarımıza tebriklerimi ve teşekkürlerimi sunuyorum.

Ulusal Birlik Partisi, bu ülkenin en büyük, en örgütlü partisidir. Böylesi büyük bir partide, yapacak iş de, görev de çoktur. Partimizin her kademesinde, birlik ve beraberlik içerisinde çalışmaya devam edeceğiz. Bu noktada UBP’nin kapıları, UBP’ye hizmet etmek isteyen herkese açık olacaktır.

Ulusla Birlik Partisi kapıları da, gönül kapılarımız da tüm üyelerimize açıktır.

Şimdi bir olma zamanıdır.

Şimdi birlik olma zamandır.

Şimdi hizmet zamanıdır.

Durmak yok, hizmete devam.

Birlikte yeni hedeflere,

Birlikte büyük hedeflere…”