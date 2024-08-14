Ülkede, dün, uyuşturucu madde tasarrufundan üç kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, Alsancak’ta 2 Ağustos’ta meydana gelen olayda, bir araçta uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit edilmesiyle ilgili bağlantısı olan ve aranan O.D.(E-36), bugün Girne'de tespit edilerek tutuklandı.

O.D’nin kalmakta olduğu ikametgahta yapılan aramada ise yaklaşık 0.2 mlgr ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu.

- Hintkeneviri ve kokain tespit edildi

Girne’de, dün saat 13.30’da Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Motorlu Polis Timi tarafından devriye yapıldığı sırada motosiklet sürücüsü M.P.(E-37), kontrol maksatlı durduruldu. Şahsın şüpheli hareketleri sonucu kullanımındaki motosiklette ve akabinde kalmakta olduğu ikametgahta arama yapıldı.

Aramalarda M.P’nin tasarrufunda yaklaşık 11 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, yaklaşık iki gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve içerisinde hintkeneviri türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir adet öğütücü tespit edildi.

Bahse konu şahıs tutuklandı.

- Başka suçtan tutuklandı, çantasından uyuşturucu çıktı

Demirhan Polis Karakolu’nda, dün saat 23.00 sıralarında, “birinci derecede askeri yasak bölgeye gizlice girip ihlal etmek” suçundan tutuklu bulunan A.A’nın (E-28) tasarrufundaki çantada arama yapıldı. Aramada, yaklaşık bir gram ağırlığında metamfetamin türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit edildi.

Polisin olaylarla ilgili soruşturması sürüyor.