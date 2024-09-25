Lefkoşa ve Gazimağusa’da, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda, tasarruflarında uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit edilen üç kişi tutuklandı.

Polis Basın Bülteni’ne göre, dün saat 16.30’da Lefkoşa’daki operasyonda, R.Ç’in (E-31) üzerinde yapılan aramada, tasarrufunda yaklaşık 5 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit edildi.

Meseleyle bağlantısı tespit edilen M.B’nin (E-24) iş yerinde yapılan arama sırasında ise, narkotik dedektör köpeğinin tepki vermesi üzerine, tasarrufunda yaklaşık 2 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu.

Bahse konu şahıslar tutuklandı.

- Gazimağusa’da uyuşturucu

Gazimağusa’da dün saat 19.00'da yapılan operasyonda ise A.A.S’nin (E-22) üzerinde ve evinde yapılan aramalarda, tasarrufunda toplam 175 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve uyuşturucu madde kalıntısı saptanan hassas terazi emare olarak alındı. Bahse konu şahıs tutuklandı.

Polisin her iki olayla ilgili soruşturması sürüyor.