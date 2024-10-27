Polisin, ülkede gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonlarında yaklaşık 100 gram ağırlığında uyuşturucu madde buldu, 10 kişi tutuklandı.

Polis Basın Bültenine göre, dün Girne’de Gür Sokak üzerinde, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından, kullanımlarındaki araç içerisinde şüpheli olarak görülen Ü.E.Ş. (E-39) ve İ.Ç.’nin (E-25) üzerlerinde ve konu araçta yapılan aramalarda, tasarruflarında yaklaşık 84 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde tespit edilerek, emare olarak alındı. Bahse konu şahıslar tutuklandı.

Güzelyurt’ta da dün Bahçeli Evler Bulvarı üzerinde, Güzelyurt Polis Müdürlüğü’ne bağlı CÖŞ ekipleri tarafından şüpheli olarak görülen kullanımındaki araç ile seyir halinde olan araç sürücüsü A.H. (E-33) durdurulup, üzerinde ve konu araçta yapılan aramalarda, tasarrufunda yaklaşık 1 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde ve araçta yolcu olarak bulunan H.T.’nin (E-32) tasarrufunda ise içerisinde sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan sigara izmariti tespit edilerek emare olarak alındı. Bahse konu şahıslar tutuklandı.

İskele’de de dün gerçekleştirilen Asayiş ve Trafik denetimleri esnasında, Polis ekipleri tarafından kontrol maksatlı durdurulan K.Y.’nin (E-33) kullanımındaki ve J.G.A.’nın (E-22) yolcu olarak bulunduğu araçta ve üzerlerinde yapılan aramalarda, yaklaşık 2 gram ağırlığında metamfetamin türü uyuşturucu madde ile içerisinde hintkeneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan öğütücü ve cam pipo tespit edilerek emare olarak alındı. Bahse konu şahıslar tutuklandı.

Lefkoşa’da dün gece gerçekleştirilen Asayiş ve Trafik denetimleri esnasında, Polis ekipleri tarafından kontrol maksatlı durdurulan E.K.’nin (E-38) kullanımındaki ve Ö.E. (E-49) ile B.K.’nin (E-28) yolcu olarak bulundukları araçta ve üzerlerinde yapılan aramalarda, tasarrufunda yaklaşık 7 gram ağırlığında metamfetamin türü ile yaklaşık 1 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan cam boru ile pipo tespit edilerek emare olarak alındı. Bahse konu şahıslar tutuklandı.

Hamitköy’de ise bu sabaha karşı Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı C.Ö.Ş. Ekipleri tarafından, kullanımındaki araç ile seyir halinde olduğu sırada şüpheli olarak görülen araç sürücüsü E.B. (E-27) durdurulup, üzerinde ve konu araçta yapılan aramada, tasarrufunda yaklaşık 1 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit edilerek emare olarak alındı. Bahse konu şahıs tutuklandı. Soruşturmalar devam ediyor.