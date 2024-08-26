Çocuk Sağlığı Hastalıkları ve Yenidoğan uzmanı Dr. Abdullah Akbaş, Multiple Myeloma hastalığına karşı bir yıldır verdiği mücadeleyi kaybetti.
Uzm. Dr. Abdullah Akbaş, ekibiyle birlikte gerektiğinde tek yenidoğan uzmanı olarak hizmet vererek yüzlerce çocuğun hayatına dokunmuş ve birçoğunun hayata tutunmasına vesile olmuştu.
Akbaş’ın cenazesi, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde meslektaşları tarafından, yarın saat 11.00'da yapılacak uğurlama töreni sonrası, Lefkoşa İsmail Safa Camii'nde öğle namazına müteakip Lefkoşa Kabristanlığı'na defnedilecek.
Editör: Kıbrıs Genç Tv