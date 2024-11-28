Vadili’de Aksaray Sokak’ta, bir şahsa ait evin bahçesinde bulunan atölye olarak kullanılan kulübede, muhtemelen evden kulübeye çekilen seyyar elektrik kablosunun kısa devre yapıp alevlenmesi sonucu yangın meydana geldi.

Polisten yapılan açıklamaya göre yangın, dün, saat 23.30 sıralarında meydana geldi.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın sonucu, kulübeye ait tüm profil demirler ile saçlar ve kulübe içerisinde muhafaza edilen elektrikli ısıtıcı fan, piknik buzluğu, 2 adet koltuk minderi, vantilatör ve su sebili yanarak zarar gördü.

Öte yandan, Girne’de Altay Onuray’ın kullanımındaki FU 231 plakalı salon araçta seyir halinde olduğu sırada, muhtemelen elektrik aksamlarının kısa devre yapıp alevlenmesi sonucu yangın meydana geldi.

Polisten verilen bilgiye göre olay dün saat 08.00 sıralarında, Girne’de Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir markete ait araç park yeri içerisinde meydana geldi.

Yangın çevre sakinleri tarafından, yangın söndürme cihazı kullanılarak söndürüldü, yangın sonucu aracın ön kısmı tamamen yandı.