Kıbrıs Vakıflar ve Din İşleri Dairesi Emekliler Derneği, devlete ve toplumun her kesimine yardım eden Vakıfların yardım talep edecek duruma getirildiğini savunarak, yöneticileri istifaya çağırdı.

Derneğin yazılı açıklamasında, Vakıflar İdaresi’nin emeklilerin maaşlarını ödeyemeyecek duruma geldiği ve ödemelerin devlete aktarılmaya çalışıldığıyla ilgili iddialar dile getirildi.

Kurum yöneticilerini vakıf ruhunu bilmemek, Vakıflar İdaresi’nin misyon ve vizyonunu özümsememek, yandaş ve partililerine menfaat sağlamakla suçlayan dernek yönetimi açıklamasında şunlar kaydedildi:

“Vakıflar İdaresi, geçmişte olduğu gibi yardım yapar, yardım talep etmez. Bu tarihler boyu böyle olmuştur ve bundan sonra da böyle devam etmelidir. Bunu bilmeyen ve anlamak istemeyen yöneticilerin görevde olması abesle iştigaldir. Doğru olan bahse konu yöneticilerin derhal istifa etmeleridir.”