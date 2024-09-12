Vakıflar Tekerlekli Sandalye Basketbol takımı yeni sezonu açtı.

Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleşen sezonun ilk idmanına 25 Eylül’de takıma katılacak olan İranlı oyuncular yer almadı.

Yeşil siyahlılar sezonun ilk idmanını antrenör Hasan Serbülent gözetiminde yaptılar. İdmana eski oyuncuların yanı sıra yeni transferlerden bir dönem Fenerbahçe ve Galatasaray’da forma giymiş 2 puanlı Serhat Özbudak ve Türkiye Genç Milli takımında da yer alan Ordu Büyükşehir Belediyesi’nden 2,5 puanlı Kerim Gökpur da yer aldı.

Takım 15-17 Eylül tarihlerinde KKTC’de gerçekleşecek ve Fenerbahçe, Türk Silahlı Kuvvetler İskenderun’un, katılacakları sezonun ilk önemli turnuvasını düzenleyecek.

Sezonu açtık

Vakıflar Tekerlekli Sandalye Basketbol takımı antrenörü Hasan Serbülent yeni sezon ile ilgili olarak açıklamalar yaptı.

Serbülent, “Sezonu açtık ve çalışmaya başladık ay sonu İran’dan transferlerimiz de gelecek. Bir İranlı oyuncu ile görüşüyoruz. Bu sezon takımımıza güç katacak isimlere yöneldik. Grubumuzda da takımlar dengeli bir dağılım yaşıyor. Hedefimiz Play-Off oynamaktır. Açıklamasını yaptı.