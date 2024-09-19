Kıbrıs Türk Veteriner Hekimler Birliği (KTVHB), sağlıkta şiddeti önlemeye yönelik yasanın bir an önce yeniden gündeme getirilip, ivedilikle yasallaşması gerektiğini kaydetti.

Birlik Başkanı Mustafa Erk yaptığı yazılı açıklamada, Alsancak’ta faaliyet gösteren bir veteriner kliniğinde dün bir veteriner hekime fiziki ve sözlü saldırıda bulunulduğuna işaret ederek, sağlıkta şiddeti önlemeye yönelik yasanın bir an önce yeniden gündeme getirilip, ivedilikle yasallaşması gerektiğini belirtti.

Bu olayın mesleğin onurunu ve meslektaşlarının motivasyonunu derinden etkilediğini belirten Erk, birlik olarak davanın takipçisi olacaklarını kaydetti. “Tüm sağlık çalışanlarına uygulanın şiddet en ağır biçimde cezalandırılmalıdır” diyen Mustafa Erk, şiddet uygulayan şahısları kınadı, şiddete maruz kalan meslektaşına geçmiş olsun dileklerini iletti.