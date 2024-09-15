Çatalköy-Esentepe Belediyesi tarafından organize edilen “6. Uluslararası Vunos Pişmiş Toprak Sempozyumu” yarın final töreniyle sona erecek.

Çatalköy-Esentepe Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 8 ülkeden 20 akademisyen ve sanatçı ile ülkede 50 katılımcının yer aldığı bu organizasyonun final gününde, her yıl olduğu gibi, 15 gün boyunca üretilen eserler sergilenecek ve müzikler eşliğinde yapılacak meşale yürüyüşüyle Vunos ateşi yakılacak.

Çatalköy-Esentepe Belediye Başkanı Ceyhun Kırok, etkinliğe ilişkin yaptığı açıklamada, tarih ve sanatın buluştuğu bu organizasyonun en iyi şekilde yürütülmesi için ellerinden gelen her türlü katkıyı yapmaktan çekinmediklerini kaydederek, “Çünkü biliyoruz ki; Vunos artık bir dünya markasıdır ve birçok ülkede bilinen ve ses getiren bir organizasyondur.” dedi.

Vunos’a ilişkin ileriye yönelik çok güzel projelerinin olduğu ve gerekli onayın verilmesi halinde Akdeniz coğrafyasının ilk gerçek Tunç Çağı köyünün hayata geçirilmiş olacağını belirten Kırok, “Açık hava müzesi olarak planladığımız bu heyecan verici projenin hayat bulması halinde 365 gün ülkemizi ziyaret edecek turistler için de yeni bir destinasyon olacak. Tabii bütün bunları ilgili resmi makamlarla işbirliği içerisinde gerçekleştireceğiz.” ifadelerini kullandı.

Kırok, yarın akşam Vunos ateşini yakmak üzere tüm halkı törene davet etti.