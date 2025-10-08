Meteoroloji Dairesi, dün sabah 08.00 ile bu sabah 08.00 saatleri arasında gerçekleşen yağış miktarlarını açıkladı. Buna göre en fazla yağış, 10 kg/m² ile Akıncılar’da kaydedilirken, Geçitkale veBeyarmudu’nda 8 kg/m², Zafer Burnu’nda ise 5 kg/m² yağış ölçüldü.

Ercan ve Akdoğan'a 4 kg/m², Gazimağusa veTaşpınar'a 3 kg/m², Vadili, Kantara, Kırıkkale ile Salamis’e 2 kg/m² yağış düştü.

Diğer bölgelerde ise 0.1 ile 1 kg/m² arasında yağış gerçekleşti.