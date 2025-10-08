Bengihan’dan 8 Ekim mesajı: “Gardiyanların daha iyi çalışma ve yaşam koşullarına kavuşması içim mücadeleye devam edeceğ
Meteoroloji Dairesi, dün sabah 08.00 ile bu sabah 08.00 saatleri arasında gerçekleşen yağış miktarlarını açıkladı. Buna göre en fazla yağış, 10 kg/m² ile Akıncılar’da kaydedilirken, Geçitkale veBeyarmudu’nda 8 kg/m², Zafer Burnu’nda ise 5 kg/m² yağış ölçüldü.
Ercan ve Akdoğan'a 4 kg/m², Gazimağusa veTaşpınar'a 3 kg/m², Vadili, Kantara, Kırıkkale ile Salamis’e 2 kg/m² yağış düştü.
Diğer bölgelerde ise 0.1 ile 1 kg/m² arasında yağış gerçekleşti.