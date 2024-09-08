Haspolat’ta faaliyet gösteren bir iş yerinde, dün meydana gelen iş kazasında bir kişi yaralandı.
Polis Basın Bülteni’ne göre, saat 16.30’da meydana gelen olayda Cuma Kahraman, işyerinin üst katında bulunan güneş panellerini temizlediği sırada dengesini kaybetti, yaklaşık 2 metre yükseklikten yerde bulunan sandviç panelin üzerine düştü.
Kahraman, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde, sol omuz köprücük kemiğinde kırık teşhisiyle yapılan tedavisinin ardından taburcu oldu.
Polisin soruşturması sürüyor.
Editör: Kıbrıs Genç Tv