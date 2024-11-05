Girne Tiyatro SU tarafından sahnelenen “Yarım Canlar Destanı” oyunu Girne’de seyirci ile buluştu.

Oyun 8, 15 ve 29 Kasım tarihlerinde de, saat 20.00’de Girne Belediyesi Oda Tiyatrosu’nda sahnelenecek ve +16 yaş kategorisi olarak izleyici ile buluşacak.

Girne Belediyesi Oda Tiyatrosu’ndan yapılan açıklamaya göre, oyunun bilet fiyatları 200 TL olarak belirtilirken, bilet satış noktaları www.kibrisbiletcim.com ile Girne Belediyesi Oda Tiyatrosu (yalnızca mesai saatleri içerisinde) olarak kaydedildi.

Ayrıca, oyun gecelerinde kapıda bilet satışı olacağı da belirtildi.

Burçhan Göze’nin yazdığı ve yönettiği oyunun yardımcı yönetmen koltuğunda Özge Günay Göze oturuyor. Esel Fatma Tüney’in reji asistanlığını üstlendiği oyunun ışık tasarımları ise Mehmet Saygıer’e ait.

Oyuncu kadrosunda Cenk Gürçağ, Derman Atik ve İlkşen Varoğlu Atik’in yer aldığı “Yarım Canlar Destanı”nda solistler ise Cemile Gürçağ ve İlde Atik’ten oluşuyor.