Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkan Yardımcısı Turan Büyükyılmaz, Trabzon’a yaptığı ziyaret sırasında Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya ile görüştü.

YDP’den verilen bilgiye göre, son derece verimli geçen ziyarette KKTC'de yaşayan Trabzonluların sorunları ve Ercan-Trabzon seferlerinin devamı konusunda fikir alışverişinde bulunuldu.

Kaya, KKTC’ye gerçekleştireceği ilk resmi seyahatte YDP'yi ziyaret edeceğini dile getirdi.

Büyükyılmaz ise Kaya'ya sesta hediye etti.

Ziyaret esnasında YDP Genel Başkanı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı ile Kaya arasında bir telefon görüşmesi de gerçekleşti. Görüşmede Arıklı ile Kaya birbirlerini karşılıklı olarak KKTC ve Trabzon’a davet ederken görevlerinde başarılar diledi.