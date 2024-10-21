Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkan Yardımcısı Turan Büyükyılmaz, YDP açısından Meclis başkanlık seçiminin bittiğini, olur da Ziya Öztürkler’in başkanlığı iptal edilir ve yeni bir seçim sürecine girilirse, YDP milletvekillerinin o seçime katılacağını düşünmediğini söyledi.

YDP Genel başkan Yardımcısı Büyükyılmaz, BRT’de Manşet + programına katılarak soruları yanıtladı.

Meclis’te sıkıntılı bir başkanlık seçim süreci yaşandığını belirten Büyükyılmaz, Meclis başkanının seçilememesi durumunda YDP’nin hükümetten çekilme konusunun tabandan gelen baskı nedeniyle gündeme geldiğini belirtti.

“Meclis’te anlamsız ve sonuçsuz turlar ve tartışmalar halkı bıktırmıştı. Sürekli oylama oylama oylama... UBP’nin içindeki kaosun koalisyonun bir parçası olan YDP’yi de etkiliyordu” diyen Büyükyılmaz, başkanlık seçim sürecinde YDP’nin hükümet ortağının çıkardığı adaylara sonuna kadar tam destek verdiğini söyledi.

“Kim olursa olsun YDP, UBP’nin adayını destekleyecekti. Nitekim de öyle oldu. Ancak UBP, içerisindeki problemi çözmüyorsa ve kaos devam edecekse, YDP son kez oylamaya katılacaktı. Öztürkler seçilmese idi, YDP Parti meclisi o gece Hükümetten çekilmeyi oylayacaktı” diyen Büyükyılmaz, buna gerek kalmadan meclis başkanının seçildiğini ve sorunun çözüldüğünü ifade etti.

Turan Büyükyılmaz, Ziya Öztürkler’in seçilmesiyle ilgili Ana Muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin (CTP) itirazları olduğunu söyledi ve şöyle devam etti:

“Bu itirazların haklı bulacak bir makam yoktur. Anayasa, Meclis kararları hakkında mahkemelerde dava açılamayacağını açıkça yazıyor… CTP gerçekten erken seçim istiyorsa bunu Meclisi kilitleyerek değil, Meclisten çelilmek sureti ile yapabilir. Ama bunu yapamaz. Çünkü CTP samimi olarak erken seçim istemiyor…”