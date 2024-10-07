lusal Birlik Partisi (UBP) Meclis Başkanlığı için adayını değiştirdi ve Zorlu Töre yerine Kutlu Evren’i aday gösterdi.

Dördüncü oylamada da Meclis başkanının seçilememesi ardından Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu başkanlık seçimi için 17.15’te yeniden toplandı.

Kürsüye çıkan UBP Grup Başkan Vekili Sunat Atun daha önce gösterilen adayın geri çekildiğini ve grup olarak Kutlu Evren’i aday gösterdiklerini açıkladı.

Bunun üzerine yeniden oylamaya geçildi.

SEÇİM

UBP'nin Zorlu Töre yerine aday gösterdiği UBP milletvekili Kutlu Evren’in Meclis Başkanlığı için yapılan ilk oylamasında 22 kabul, 26 ret oyu çıktı.

Meclis Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe, bundan sonraki süreçle ilgili grup başkan vekilleriyle görüşmek üzere toplantıya ara verdi.