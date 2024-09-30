Asgari Ücret Saptama Komisyonu’nun bugün, Kıbrıs Türk İşverenler Sendikası'nın itirazını görüştüğü toplantısında onayladığı ve 1 Eylül’den itibaren uygulanacak yeni asgari ücret, Resmi Gazete’de yayımlandı..

Komisyon, bugünkü toplantısında devlet ve işçi taraflarının “evet”, işveren tarafının ise “ret” oylarıyla ve oy çokluğuyla, 18 Eylül’deki toplantısında onayladığı rakamı kabul etmişti.

Resmi Gazete’de yayımlanan kararla asgari ücret aylık brüt 40 bin 436 TL, net 35 bin 180 TL olarak 1 Eylül’den geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

Brüt saatlik asgari ücret 233,28 TL, günlük 1866,27 TL, haftalık ise 9331,38 TL oldu.

Kıbrıs Türk İşverenler Sendikası ise bugün öğleden sonra yaptığı yazılı açıklamayla, kesinleşen asgari ücreti “fiyasko” olarak nitelemiş ve “Asgari ücretin sağlıklı şartlarda ve yasaya uygun olarak tayinini sağlamak için mahkeme sürecini başlatacağını" duyurmuştu.

Sendika açıklamasında "İtirazımız rakama değil, asgari ücretin sağlıklı belirlenememesinedir... Kontrolsüz bir şekilde artan asgari ücret hayat pahalılığını artırarak, çalışanların cebinde kalmayacak, ekonomide bir kansere dönüştü" ifadelerine yer vermişti.