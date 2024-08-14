Türkiye’nin yeni Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi.

Serim, konuyla ilgili yaptığı sosyal medya paylaşımında şunları aktardı:

“Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilerek Lefkoşa Büyükelçiliği görevimize başlamadan önce talimatlarını aldık.

Taçoy, Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği’ni ziyaret etti Taçoy, Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği’ni ziyaret etti

Yüksek tensipleriyle şahsımı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi olarak onurlandıran Zat-ı Devletlerine kabulleri ve başarı dilekleri için şükranlarımı arz ediyorum”

Editör: Burhan CANBAZ