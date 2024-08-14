Türkiye’nin yeni Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi.

Serim, konuyla ilgili yaptığı sosyal medya paylaşımında şunları aktardı:

“Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilerek Lefkoşa Büyükelçiliği görevimize başlamadan önce talimatlarını aldık.

Yüksek tensipleriyle şahsımı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi olarak onurlandıran Zat-ı Devletlerine kabulleri ve başarı dilekleri için şükranlarımı arz ediyorum”