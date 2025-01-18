"Sağlık Bakanlığı, Yeni Güzelyurt Devlet Hastanesi 4. Etap tamamlama projesi" bugün düzenlenen törenle başladı.

Temeli 2017 yılında atılan Yeni Güzelyurt Devlet Hastanesinin, 4. Etap Tamamlama Projesinin, 1 yıl içinde tamamlanması hedefleniyor.

Başbakan Ünal Üstel, törede, hastanenin yapımını üstlenen Aşan Group şirketinden, hastanenin “15 Kasım’da kapılarını açacağı” sözünü alarak, “şimdiden hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.

Saygı duruşu ve istiklal marşı ile başlayan törene, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Meclis Başkanı Ziya Öztürkler, Başbakan Ünal Üstel, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim, Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, bakanlar, milletvekilleri, diğer yetkililer ve vatandaşlar katıldı.

Törende sırasıyla Güzelyurt Sivil Toplum Platformu Sözcüsü Şinasi Özdeş, Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, Başbakan Ünal Üstel, Meclis Başkanı Ziya Öztürkler ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar konuşma yaptı.

-Özdeş: “Başbakan beni utandırdı”

Törende ilk konuşmayı yapan Özdeş, Güzelyurt’ta yatırım yapan ve yaşayan herkese teşekkür ederek, bölgeye daha önce üniversite kazandırdıklarını, bugün de 2005 yılından beridir uğraştıkları hastaneyi kazandırmak için çalıştıklarını söyledi.

Özdeş, Güzelyurt’un bir ilçe olduğunu ve hastanenin kazandırılmasının önemine işaret ederek, hastanenin bölgeye kazandırılması için girişim yapan ve tüm eleştirilerine karşı “kendisini utandıran” Başbakan Ünal Üstel’e teşekkür etti, teşekkür plaketi sundu. Özdeş, Üstel’in hastaneyi bitireceğine de inanç belirtti.

-Özçınar: “Güzelyurt’a yatırımlar önemli”

Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar da, Güzelyurt’ta yatırım yapmanın önemine işaret ederek, yatırım yapan herkese teşekkür etti. Hastanenin tamamlanacağını ve yatırımların süreceğini ifade eden Özçınar, hastanenin vatandaşlar yanında bölgeye ve ülkeye hizmet edeceğini kaydetti.

Güzelyurt bölgesinde üniversite, tarım, su projesi yanında hastanenin de tamamlanmasıyla bölgenin öneminin daha da artacağına işaret eden Özçınar, belediye olarak tüm projelere destek vermeye devam edeceklerini söyledi.

-Dinçyürek: “Evet, Güzelyurt Hastanesini bitireceğiz”

Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek de, “Bizim için önemli ve güzel bir gün” diyerek, hastane projesine destek veren herkese teşekkür etti.

Dinçyürek, görevi aldıkları günden, yarım kalan bütün sağlık yatırımlarının tamamlanması, sağlık hizmetine vatandaşların kolay ulaşması, mevcutların iyileştirilmesi ve yasalar konusunda gereken tüm adımları attıklarını belirtti.

Yeni Girne Hastanesinin Nisan ayında bakanlığa teslim edileceğini ifade eden Dinçyürek, Lapta Sağlık Ocağının da mart ayında teslim edileceğini söyledi. Değirmenlik Sağlık Merkezi inşaatının sürdüğünü, Mart Nisan ayında tamamlanacağını ifade eden Dinçyürek, Mart Nisan ayında Maraş Sağlık Merkezinin de tamamlanacağını söyledi.

Pamuklu hastanesinin ihale aşamasında olduğunu ifade eden Dinçyürek, bugün de Güzelyurt Hastanesinin tamamlanması için adım attıklarını ve 1 yılda tamamlanacağını belirtti.

Dinçyürek, “Bizler, attığımız hızlı adımlarla, ülke genelinde halkımızın sağlığa hızlı ulaşılması için var gücümüzle çalışıyoruz” dedi ve “Evet Güzelyurt Hastanesini bitireceğiz” ifadelerini kullandı, destek veren herkese teşekkür etti.

-Üstel: “Bölgede tüm ihtiyaçları sırayla bir bir yerine getireceğiz”

Başbakan Ünal Üstel de, böyle güzel bir günde, güzel bir müjde ile bir araya gelmekten duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Üstel, hükümete geldikleri ilk günden bugüne halka verilen sözleri bir bir yerine getirdiklerini, bugün de uzun zamandır beklenen hastanenin tamamlanması için adım attıklarını vurguladı. Tüm yarım kalan işleri de bitirmek için halka söz verdiklerini ifade eden Üstel, Türkiye Cumhuriyeti Lefkosa Büyükelçiliği katkıları ve destekleriyle bu sözleri yerine getirmek amacıyla çalışmalar yaptıklarını belirtti.

2005 yılından beridir Güzelyurt Hastanesi için girişimlerin sürdüğünü ve bugün de tamamlanması için gerekli adımların atıldığını ifade eden Üstel, ilk olarak bu bölgede Güzelyurt Lefke anayolunu tamamladıklarını söyledi.

Narenciyeyi iyi bir noktaya taşımak amacıyla yapılan girişimler ve Türkiye ile işbirliğini anlatan Üstel, soğuk hava deposu, narenciye alımı, ödemeleri, çalışmaları anımsattı, soğuk hava deposu ihalesinin tamamlandığını yakında yatırımın olacağını söyledi.

“Bölgede ihtiyaç olan ne varsa hepsini sırasıyla gerçekleştiriyoruz” diyen Üstel, narenciyecilerin endişe yaşamamasını istedi ve kimsenin mağdur edilmeyeceğini kaydetti.

Narenciyecilere her zaman olduğu gibi Türkiye’nin kapılarının açık olduğunu, teşviklerin de gelecek hafta açıklanacağını işaret eden Üstel, narenciyenin dalında kalmayacağını, sözlerinin arkasında olduklarını kaydetti.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Yardımcısı Cevdet Yılmaz’a yürekten teşekkür eden Üstel, hükümet için bu yıl yapılacak cumhurbaşkanı seçiminin “milat” olduğunu ve hep birlikte seçime hazırlanacaklarını ifade etti. Üstel, bölge halkının isteklerinin bir bir yerine getirileceğini söyledi.

“Hastaneyi söz verdiğimiz günden daha erken bitireceğiz, bir seneyi kabul etmeyeceğiz” diyen Başbakan Ünal Üstel, törede, hastanenin yapımını üstlenen Aşan Group şirketi yetkilisini kürsüye çağırarak, hastanenin “15 Kasım’da kapılarını açacağı” sözünü aldı ve “şimdiden hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.

-Öztürkler: “Hastane bölge için gurur meselesi”

Meclis Başkanı Ziya Öztürkler de, Güzelyurt’ta bu günü yaşamanın önemine işaret ederek, şu an en büyük duyguları yaşadığını söyledi. Öztürkler, Güzelyurt için hastanenin büyük önem taşıdığını ifade ederek, bölge adına Başbakan Üstel’e, Türkiye ile işbirliği ve sağlık yatırımlarının ülkeye kazandırılması amacıyla yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkür etti.

Başbakan Üstel’in Güzelyurt’a verdiği öneme teşekkür eden Öztürkler, hastanenin bir gurur meselesi olduğunu ifade ederek, bölgeye yatırımların süreceğini söyledi.

-Tatar: “KKTC yalnız değildir, Anavatan sayesinde geleceğe umutla bakıyoruz”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da, uzun zamandır siyasette olan biri olarak Güzelyurt’ta yaşananların hep hatıralarında olduğunu, Güzelyurt Hastanesinin tamamlanmasının geciktiğini ancak tamamlanması için girişimlerin hep sürdüğünü anlattı.

Tatar, bakanlık, başbakanlık dönemlerini, hastane için yapılan girişimlerini, pandemi sürecini anlattı, her zaman hastanenin tamamlanması için çalışmalar yapıldığını belirtti.

Yakında tamamlanacak Yeni Girne Hastanesiyle ilgili süreçleri de anlatan Tatar, Başbakan ve hükümete sağlık alanında yapılan yatırımlardan dolayı teşekkür etti, yüreklerinde her zaman KKTC’ye hizmet olduğunu söyledi.

“KKTC yalnız değildir, anavatanımız her zaman yanımızdadır” diyen Tatar, geleceğe umutla bakabilmek için çalıştıklarını söyledi, hayırlı olmasını diledi.

Güzelyurtun denizle buluşmasını sağlamak amacıyla yapılacak girişimlere destek vereceklerini de ifade eden Tatar, bölgede nüfus ve yatırımların artmasının dilediklerini belirtti.

Konuşmaların ardından aile fotoğrafı çekildi.