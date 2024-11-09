AKSA Süper Ligde 2024-2025 Süleyman Göktaş Sezonunun 8. Haftasının açılış maçında Larnaka Gençlerbirliği, Yenicami’yi konuk etti.
İskele Cumhuriyet Stadında oynanan maçı Ali Özer yönetti.
Maç dolu tribünler önünde oynandı.
Maçın ilk devresinde daha etkili oynanan Yenicami, 16. Dakikada Mpanzu’nun kafa golüyle ilk devreyi 1 – 0 önde tamamladı.
Larnaka Gençlerbirliği ikinci devreye etkili başlasa da Yenicami skoru koruyup, 7 hafta sonra galibiyetle tanıştı.
Yenicami 8 puana yükselerek, Larnaka Gençlerbirliği ile puanları eşitledi.
(Haber ve Fotoğraf: Tribünkıbrıs)
Editör: Kıbrıs Genç Tv