Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ile Lübnan arasındaki Deniz Yetki Alanları Sınırlandırma Anlaşması'na tepki göstererek, söz konusu anlaşmanın Lübnan Parlamentosunca kabul edilmesinin önlenmesini istedi.

Bekin, Meclis'teki basın toplantısında, GKRY ile Lübnan arasındaki "Deniz Yetki Alanları Sınırlandırma Anlaşması"nın Lübnan Bakanlar Kurulunca imza altına alındığını belirtti.

Söz konusu anlaşmanın Lübnan Parlamentosu tarafından onaylanması durumunda yürürlüğe gireceğini ifade eden Bekin, "Hükümet yetkililerinin bir an önce Lübnan nezdinde gerekli girişimleri yaparak 'Deniz Yetki Alanları Sınırlandırma Anlaşması'nın Lübnan Parlamentosunca onaylanması konusunda engelleyici tavır ortaya koymalarını bekliyoruz." dedi.

Avrupa Birliğinin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne ( KKTC ) yönelik politikasını da eleştiren Bekin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Avrupa Birliğinin, GKRY ve Yunanistan'a hamilik yapmaya kalkışması sonucu Türkiye'ye dayatmacı politikalarla Doğu Akdeniz'deki hükümranlık haklarından geri adım attırmaya çalışması kabul edilebilir bir durum değildir. AB'nin özellikle Kıbrıs'ta iki devletli çözüm yerine tek devletli çözüm dayatmaya çalışması ve bunu da AB üyeliği için 'olmazsa olmaz şart' olarak öne sürmesi kabul edilebilir bir durum olmasa gerek. AB, bir yandan AB üyelik müzakereleri için Kıbrıs'ta iki devletli çözüm yerine tek devletli çözümü öne sürerken, işgal altındaki Filistin topraklarında iki devletli çözüm önermesi büyük paradoks oluşturmaktadır. Türkiye'yi Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon yataklarından uzak tutmayı amaçlayan dayatmacı politikalara karşı Hükümetin, hiç vakit kaybetmeden bu anlaşmanın Lübnan Parlamentosu tarafından onaylanmaması için harekete geçmesi, Türkiye'nin ve KKTC 'nin Suriye ve Gazze arasında 'Deniz Yetki Alanları Sınırlandırma Anlaşması'nı hayata geçirmesi son derece elzemdir."

Doğan Bekin ayrıca, "casusluk" suçundan başlatılan soruşturmada İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun, "siyasal casusluk" suçundan tutuklandığını anımsatarak, bu durumu eleştirdi.