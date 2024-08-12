Başbakan Yardımcısı, Turizm Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Kaleburnu Kral Mezarları’nda yapılan kazı çalışmalarında elde edilen eserlerle bölgeye yapılması düşünülen ve "Kıbrıs'ta ilk" olacağı belirtilen "yerinde sergileme” özelliğine sahip müzeyle ilgili bilgi almak için, Kaleburnu kazı alanını ziyaret etti.

Bakanlık’tan yapılan açıklamaya göre, ziyarette Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı Müsteşarı Serhan Aktuç, Eski Eserler ve Müzeler Dairesi Müdürü Emine Ziba ve Doğu Akdeniz Kültür Mirasını Araştırma Merkezi ve Proje Başkanı Doç. Dr. Bülent Kızılduman da hazır bulundu.

Ataoğlu, Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı Eski Eserler ve Müzeler Dairesi ile DAÜ iş birliğiyle Kaleburnu Kral Tepesi ve bölgede yer alan Negnopol alanda gerçekleştirilen kazı çalışmalarını yerinde inceledi, bulunan eserler hakkında bilgi aldı.

Ataoğlu ayrıca, Eski Eserler ve Müzeler Dairesi ile DAÜ Doğu Akdeniz Kültür Mirasını Araştırma Merkezi iş birliğinde ve Doç. Dr. Bülent Kızılduman’ın başkanlığında yürütülen proje kapsamında gerçekleştirilen kazı çalışmalarında ortaya çıkan çanak, çömlek, tunç eserler, insan iskeletleri ve yünü işlerken kullanılan ağırşak gibi aletlerden oluşan eserlerin sergilenmesi için oluşturulması planlanan müze için de incelemelerde bulundu.

Ataoğlu, "Kıbrıs’ta bir ilk" olacağını belirttiği, çağdaş müzecilik kapsamında ve uluslararası tüzük ve uygulamalar çerçevesinde “Yerinde Sergileme” özelliğine sahip, bölgede gerçekleştirilen kazılar sonucunda elde edilen eserlerin sergileneceği, içerisinde bellek odasıyla birlikte tüm kazı, yüzey araştırması aşamasında çekilen belgeselin de gösterileceği müzenin projesi hakkında da bilgiler aldı.

Müzenin, ayrıca, “Müzede Eğitim” kavramıyla okul öncesi çocuklardan yetişkinlere kadar uzanacak bir yaş aralığında çalışmaların yapılacağı bir uygulama araştırma birimine de sahip olması özelliğiyle de ilk olacağı kaydedildi.

- Ataoğlu: “Yapılan çalışmalar, gelecek kuşaklar için çok önemli”

Ataoğlu ziyarette yaptığı konuşmasında, kültür varlıklarının sürdürülebilir bir yapı içerisinde gelecek nesillere aktarılmasının önemine dikkati çekerek, “Yapılan çalışmalar bizler için, gelecek kuşaklar için çok önemlidir. Bu yönde gerekli çalışmalar yapmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Ataoğlu, kazı süresince özverili çalışmalarından dolayı başta Doç. Dr. Bülent Kızılduman’a ve teknik ekibine, ayrıca kazı projesine desteklerinden dolayı Türkiye Cumhuriyeti Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi (KEİ) yetkililerine teşekkür etti.

- Kızılduman: “Bölgedeki zengin kültür varlıkları dikkate değer”

Proje Başkanı Doç. Dr. Bülent Kızılduman da, Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı ile DAÜ arasında imzalanan protokol kapsamında yürütülen yüzey araştırması ve kazı projesine desteğinden dolayı Türkiye Cumhuriyeti KEİ ofisine de teşekkürlerini sundu.

Kızılduman ayrıca, bölgedeki zengin kültür varlıklarının, Neolitik Dönem öncesinden Osmanlı Dönemi sonuna kadar, dikkate değer olduğunu vurguladı.