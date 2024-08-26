Yeşilırmak Direniş ve Bütünleşme Günü’nün 50’nci yıl dönümü 5 Eylül Perşembe törenlerle kutlanacak.

Bu kapsamda Yeşilırmak Şehitliği ve Atatürk Büstü önünde iki ayrı tören düzenlenecek.

İlk tören Yeşilırmak Şehitliği’nde saat 17.30’da, ikinci tören 18.15’da 5 Eylül Meydanı’ndaki Atatürk Büstü önünde düzenlenecek.

Törenlerde protokol tarafından çelenkler anıta sunulacak, saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekilecek, günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapılacak.