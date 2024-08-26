Yeşilırmak Direniş ve Bütünleşme Günü’nün 50’nci yıl dönümü 5 Eylül Perşembe törenlerle kutlanacak.

Bu kapsamda Yeşilırmak Şehitliği ve Atatürk Büstü önünde iki ayrı tören düzenlenecek.

İlk tören Yeşilırmak Şehitliği’nde saat 17.30’da, ikinci tören 18.15’da 5 Eylül Meydanı’ndaki Atatürk Büstü önünde düzenlenecek.

Tuncer Bağışkan anısına “Tarihimizden Detaylar” başlıklı tasarım yarışması düzenlenecek Tuncer Bağışkan anısına “Tarihimizden Detaylar” başlıklı tasarım yarışması düzenlenecek

Törenlerde protokol tarafından çelenkler anıta sunulacak, saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekilecek, günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapılacak.

Editör: Kıbrıs Genç Tv