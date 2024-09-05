Yeşilırmak Direniş ve Bütünleşme Günü’nün 50’nci yıldönümü törenlerle kutlandı ve direnişte şehit düşenler anıldı.

Törenlere Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Meclis Başkanı Zorlu Töre ve Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim de katıldı.

Yeşilırmak Direniş ve Bütünleşme Günü’nün 50'nci yıldönümü nedeniyle ilk tören Yeşilırmak Şehitliği’nde düzenlendi.

Tören, şehitliğe çelenklerin sunulmasıyla başladı. Saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesiyle devam eden törende daha sonra protokol tarafından anıt özel defteri imzalandı.

-Tatar: “Onların kahramanca mücadelesi sizlerin vermiş olduğu aziz canlarınızla kutsal vatan toprağında bugün kendi bayrağımız altında özgürce yaşamaktayız”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar deftere şunları yazdı:

“Aziz şehitlerimiz,

Üzerinde yaşamış olduğumuz kutsal vatan topraklarında atalarımız zulümlere soykırım girişimlerine ve baskılara göğüs gererek büyük mücadeleler vermiştir.

Onların kahramanca mücadelesi sizlerin vermiş olduğu aziz canlarınızla kutsal vatan toprağında bugün kendi bayrağımız altında özgürce yaşamaktayız.

Millî mücadele yıllarında sizler ne zulme boyun eğdiniz ne de özgürlük uğruna can vermekten geri durdunuz. Aksine Kıbrıs Türkü’nün namus ve onurunu ayaklar altına aldırmamak için bir gül bahçesine girer gibi kara toprağa girip kurumuş özgürlüğe hasret toprakları özgürleştirip bizlere vatan olarak emanet ettiniz.

Müsterih olunuz vermiş olduğunuz kutsal varlık ve özgürlük mücadelesi asla unutulmayacak unutturulmayacak, nesillere kararlılıkla aktarılmaya devam edecektir. Gelecek sizlerin vermiş olduğunuz mücadelelerden çıkarılan derslerle kurulacaktır.

Kıbrıs Türk halkı sizlere minnettardır. Sizleri rahmet ve saygıyla anıyor, aziz hatıralarınız önünde saygıyla eğiliyorum. Ruhlarınız şad olsun.

-Serim: “Eşsiz vatan sevginiz ve üstün cesaretiniz sayesinde kurtulan bu topraklarda bugün geleceğe güvenle bakan KKTC yükselmektedir”

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim ise özel defterde şunları kaydetti:

“Aziz şehitlerimiz,

Kıbrıs Türkü’nün varlık ve bağımsızlık mücadelesinde gösterdiğiniz kahramanlık ve Kıbrıs Türk halkını özgürlüğe taşıyan fedakarlıklarınız Türk milletinin hafızasındaki yerini sonsuza dek koruyacaktır.

Eşsiz vatan sevginiz ve üstün cesaretiniz sayesinde kurtulan bu topraklarda bugün geleceğe güvenle bakan KKTC yükselmektedir.

Aziz hatıranızın önünde minnet ve şükranla eğiliyoruz.

Ruhlarınız şad olsun”

-Kaya: “Bu direniş ve mücadele her alanda rehberimiz olmalıdır”

Lefke Belediye Başkanı ise anıt özel defterinde şu ifadelere yer verdi:

“Sürdürdüğünüz en uzun direnişle sınırın son şeklini siz verdiniz. Bu direniş ve mücadele her alanda rehberimiz olmalıdır. Toplumsal varlığımızın devamlılığı bu direniş ruhuyla sağlanmıştır.

Manevi huzurlarınızda bir kez daha eğilir bu ruhun hep yol göstericimiz olacağını belirtirim”

-İlkan: “Sizlerin sayesinde kurmuş olduğumuz devletimizi daha ileriye götürüp gelecek nesillere daha güzel bir vatan bırakmak hepimizin başta gelen görevidir”

2’nci Piyade Alay Komutanlığından Muharebe Albay Hüseyin İlkan anıt özel defterine şu satırları kaydetti:

“Aziz şehitlerimiz,

Kıbrıs Türkünün bu topraklarda hür ve bağımsız yaşaması için vermiş olduğunuz mücadeleler esnasında gözünüzü kırpmadan canınızı seve seve verdiniz.

Sizlerin sayesinde kurmuş olduğumuz devletimizi daha ileriye götürüp gelecek nesillere daha güzel bir vatan bırakmak hepimizin başta gelen görevidir.

Sizleri bu duygu ve düşüncelerle bir kez daha rahmetle anıyoruz ruhunuz şad olsun”

-Ulucan: “Kıbrıs Türk halkı için bu ihtişamlı zafer ve direniş asla unutulmayacak yaşanan acılar gelecek nesillere aktarmada her zaman yol gösterici ve öğretici olacaktır”

49’uncu Piyade Alay Komutanı Piyade Albay Dr. Serhat Ulucan ise defterde şu ifadelere yer verdi:

“5 Eylül Yeşilırmak Direniş ve Bütünleşme Günü, içinde bulunduğu bütün imkansızlıklara rağmen vatan topraklarını savunmanın kutsallığı yönünden genç nesillere her zaman örnek olmuştur.

Bu mücadele azmi gelecek kuşaklara güç ve heyecan verirken Türk insanlığının bağımsızlığı için her türlü olanaksızlığın üstesinden gelebileceğini bir kez daha göstermiştir.

Kıbrıs Türk halkı için bu ihtişamlı zafer ve direniş asla unutulmayacak yaşanan acılar gelecek nesillere aktarmada her zaman yol gösterici ve öğretici olacaktır.

Devletimizin kurucusu ebedi baş komutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk, KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı Sayın Rauf Raif Denktaş, Kıbrıs Türk Mukavemet Birliği kurucusu Sayın Sn Fazıl Küçük başta olmak üzere şanlı tarihimiz boyunca bütün varlığını ortaya koyarak bu toprakları bize vatan yapan asil milletimizin egemenlik ve bağımsızlığı için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle ve kahraman gazilerimizin mukaddes hatıralarını da yad ederek, minnetle anıyorum”

Tören dini vecibenin yerine getirilmesi ve şehit kabirlerine çiçek bırakılmasıyla sona erdi.

-5 Eylül Meydanı’ndaki törende konuşmalar ve resmi geçit yapıldı

Yeşilırmak'taki ikinci tören, 5 Eylül Meydanı’ndaki Atatürk Büstü önünde yapıldı. Tören, protokol tarafından çelenklerin anıta sunulmasıyla başladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam eden tören, protokol tarafından tören birliklerinin denetlenmesiyle ve konuşmalarla sürdü.

-Tatar: “Yeşilırmak’ın Kıbrıs Türk mücadele tarihindeki yeri önemli”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Yeşilırmak’ın Kıbrıs’ın en güzel bölgelerinden olduğunu ifade etti. Yeşilırmak’ın Kıbrıs Türk mücadele tarihinde önemli yer tuttuğuna da işaret eden Tatar, bölgenin mücadele yıllarında, bereketçilerin anavatan Türkiye’yle olan bağı koruması anlamında önemli rol üstlendiğini kaydetti.

Tatar, bölgenin Kıbrıs Türkünün ada genelindeki büyük mücadelesine önemli katkı koyduğunu da dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Tatar Yeşilırmak’ın KKTC topraklarına katıldığı 5 Eylül gününe işaret etti, bugün direniş ve bütünleşme gününün 50’nci yıldönümünü birlikte kutlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Aziz şehitleri de anan Tatar, KKTC’nin fedakarlıkları yazılan bu destanın, çekilen acı ve cefanın meyvesi olduğuna işaret etti.

KKTC’yi Türkiye’den koparmak isteyenler olduğunu ancak ambargo ve izolasyonlarla diz çöktürmeye çalışmaya yönelik tüm oyunları reddettiklerini belirten Tatar, “Arkamızda 80 milyonluk Türkiye vardır” dedi.

Yeni siyasetin artık kalıcı olduğunu geçmişe dönüşün artık mümkün olmayacağını bunun Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da hem Birleşmiş Milletler’de hem de başka platformlarda dile getirildiğini kaydetti.

Türk Devletleri Teşkilatı’na (TDD) gözlemci üye olunduğuna işaret eden Tatar, Kıbrıs Türk halkının uluslararası statüsünü yükseltmeye devam ettiğini belirtti. Tatar mücahit ve mücahidelerin verdiği mücadeleyi 50 yıl sonra buradan yad ettiklerini kaydetti, şehitlere rahmet gazilere şükran ve minnet duygularını ifade etti.

KKTC’nin en güneydeki bağımsız Türk devleti olduğunu dile getiren Tatar, Doğu Akdeniz’de milli iradenin bir ifadesi olarak Anavatan Türkiye ve tüm Türk dünyası ile bütünleşmenin ve milli iradeyi pekiştirmeyi sürdürmenin bahtiyarlığı ve onuru içinde olduklarını söyledi.

-Özpolat: “Aziz şehitler önünde saygıyla eğilip gazileri minnetle anıyorum”

Yeşilırmak Muhtarı İsmet Özpolat da törende bir konuşma yaptı. Özpolat konuşmasında bölgenin özgürlüğe kavuşması ve KKTC topraklarıyla bütünleşmesinin 50’nci yıldönümünü kutlamaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Düşmanla savaşan ve teslim olmayan bölgenin, Kıbrıs Türk mücadele tarihinde yerini şerefle aldığını söyleyen Özpolat, “aziz şehitler önünde saygıyla eğilip gazileri minnetle anıyorum” dedi.

-Alemdar: “Verilen direniş gelecek nesillere örnek…”

49’uncu Piyade Alay Komutanlığı’ndan Piyade Üsteğmen Gürses Alemdar da konuşmasında Yeşilırmak halkının insanca yaşama hakkını korumak için verdiği mücadeleye işaret etti. Burada tüm olanaksızlıklara rağmen verilen direnişin gelecek nesillere örnek olduğunu söyleyen Alemdar Türk insanının her zaman imkansızlıklara karşı geleceğini gösterdiğini kaydetti.

Yüce Türk milletinin geçmişte olduğu gibi gelecekte de baskı ve zulüme karşı duracağını vurgulayan Alemdar verilen mücadelenin tüm dünyanın hayranlığını ve saygınlığını kazandığını dile getirdi.

Törende Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Lefke Şube Başkanı Emekli Mücahit Takım Komutanı Ahmet Ced ve Yedidalga İlkokulu öğrencileri Ayaz Sevindi ve Kardem Ela Numan günün anlam ve önemine dair şiirler de okudu.

Konuşmaların ardından tören, Yedidalga Folklor Derneği halk dansları gösterisi ve resmi geçitle sona erdi.

-Tören ve etkinlikler sürecek

Resmî törenlerden sonra Yeşilırmak Yedidalga Üreticiler Birliği tarafından ‘5 Eylül 1974 Yeşilırmak Bölgesi’nin Direniş ve Bütünleşme ile Mehmetçikle Mücahidin kucaklaşmasının ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin sınırlarının çizilmesinin 50. Yıldönümü Kutlama Gecesi’ne geçildi.

Festival Alanı’nda yer alan etkinlikte saygı duruşu, İstiklal Marşı ve konuşmaların ardından bando konseri ve dans gösterileri sunuldu. Şiirler okunmasının ardından Grup Akdeniz konser verdi.

Kutlamalar altı gün boyunca çeşitli etkinliklerle devam edecek. Yarın 16.00- 19.00 saatleri arasında, Yedidalga Heaven Surf Derneği tarafından sörf gösterisi düzenlenecek.

7 Eylül Cumartesi, 04.00-10.00 saatleri arasında, Yedidalga Halk Plajında Lefke Avcılık ve Atıcılık Birliği’nin talebiyle ve Lefke Belediyesi sponsorluğunda, KKTC Avcılık Federasyonu tarafından Kıbrıs Türk Ortopedik Engelliler Derneği için düzenlenen ‘3. Engelsiz Tekneden Balık Avı Müsabakası’ yapılacak.

19.30- 23.00 saatleri arasında, Soli Harabeleri’nde Yedidalga Folklor Derneği tarafından 'Yedidalga Kültür Sanat Festivali' düzenlenecek. Festival kapsamında dans ve nostalji şıklığı gösterileri, Kıbrıs Müzik Yolcuları ve Arda Gündüz konseri gerçekleştirilecek.

8 Eylül Pazar, 16.00-19.00 saatleri arasında Heaven Surf Derneği tarafından 'Sörf Gösterileri' yapılacak.

10 Eylül Salı, 21.00- 22.30 saatleri arasında Yedidalga Halk Plajı’nda Yedidalga Spor Kulübü tarafından Tombala Gecesi düzenlenecek.