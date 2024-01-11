Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Dr. Suat Günsel Camii Açılış Töreninde yaptığı konuşmada, caminin Kıbrıs Türkü’nün özgüvenini ortaya koyduğunu söyleyerek, Kıbrıs Türkleri ile gurur duyduklarını vurguladı.

Dr. Suat Günsel Camii, Türkiye ve KKTC'den üst düzey yetkililerin ve birçok İslam ülkesinden temsilcinin katıldığı törenle ibadete açıldı.

Dr. Suat Günsel Camii’si açılışına katılmak ve bazı temaslarda bulunmak üzere ülkede bulunan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, açılışta yaptığı konuşmada, sözlerine Regaib Kandilini kutlayarak ve tüm İslam âlemine ve insanlığa barış, huzur ve mutluluk getirmesini dileyerek başladı. Yılmaz, Mübarek üç ayların başlangıcı olan Regaib Kandili’nde Kuzey Kıbrıs’ta camiyi hizmete açılmasından duyduğu mutluluğu da paylaştı.

Konuşmasında, KKTC’nin 40’ıncı yaşını doldurduğunu, bu yıl ise Barış Harekatı’nın 50’nci yılının idrak edileceğini hatırlatan Cevdet Yılmaz, 50 yıl önce Kıbrıs’ın kurtaran ve devletin kurulmasına vesile olanları andı.

-“ Çözüm aranıyorsa çözüm (iki devletli çözüm) budur”

Yılmaz, Gazze’de yaşananlara da değinerek, Kıbrıs’ta Gazze’de yaşananlara benzer olayların yaşanmasının engellendiğini belirtti ve Türkiye Cumhuriyeti’nin Gazze’de ateşkesi ve iki devletli çözümü savunduğunu söyledi.

Kıbrıs için de iki devletli çözümü savunduklarını belirten Yılmaz, “Çözüm aranıyorsa çözüm budur. Yıllarca denenip sonuç alınamayan şeyleri tekrar tekrar deneyip enerji kaybetmeye gerek yoktur” dedi.

Açılışı yapılan Dr. Suat Günsel Camii’nin içinden cemaatin, minarelerinden ezanın, kubbesinden Kuran nidalarının kıyamete kadar eksik olmamasını temenni eden Yılmaz, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın tüm Kıbrıs Türkü kardeşlerime en kalbi selamlarını ve camiinin yapımında emeği geçen Dr. Suat Günsel başta olmak üzere katkı veren herkese teşekkürlerini iletiyorum. Ben de bizatihi Sayın Günsel’e ve tüm emek verenlere üstlenmiş oldukları bu örnek sosyal sorumluluk bilinci için şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.

-“453 yıldır Kıbrıs Türküyle biz, Selimiye’den Hz. Mikdat Camii’ne okunan ezanlarla, Toroslar’dan Geçitköy’ü sulayan sularla bağlıyız”

İslam medeniyetinin cami merkezli bir medeniyet olduğunu belirten Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Peygamber Efendimiz cami ve mescit yapımına önem vermiş; Mekke’den Medine’ye hicret ettiğinde ilk olarak Mescid-i Nebevî’yi inşa etmiştir. İslam medeniyeti, cami merkezli bir medeniyettir. Camiler, tarihten günümüze sosyal hayata şahitlik eden, İslam beldelerinin, etrafında hayat bulduğu, mümin yüreklerin kendisinde buluştuğu yerlerdir. Mahallelerimizin kalbi, şehirlerimizin ruhu, aziz milletimizin ve ümmet-i Muhammed’in güvenli yuvasıdır camiler… Camilerimiz, sadece ibadetlerimizin değil, aynı zamanda tarihimizin, edebiyatımızın, örf ve adetlerimizin, kültürümüzün iç içe geçtiği merkezlerdir” diye konuştu.

Kıbrıs’ın, 649 yılında Hz. Osman’ın hilafeti döneminde İslam’la müşerref olduğunu ve 1571 yılında başlayan Osmanlı hâkimiyeti ile ezan sesleri, adanın her noktasından yükselmeye başladığını ifade eden Yılmaz, “Peygamber Efendimizin süt halası Hala Sultan başta olmak üzere sahabe türbeleri, mescitler, camiler ve İslam yapıları, adanın her iki tarafında bu köklü geçmişi bizlere göstermektedir” dedi.

Kıbrıs Türkü ile bağlarını “453 yıldır Kıbrıs Türküyle biz, Selimiye’den Hz. Mikdat Camii’ne okunan ezanlarla, Toroslar’dan Geçitköy’ü sulayan sularla bağlıyız. Mehmetçik ve Mücahitlerimizin omuz omuza verdikleri mücadelede sembolleşen milli davamızla sarılmışız. Tasada sevinçte bir oluşumuz, kalkınma yolculuğunda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin yanında duruşumuz işte böyle köklü bağlara dayanıyor” sözleri ile anlatan Yılmaz, Kıbrıs Türkü’nün tüm değerlerini, kültürel zenginliğini ve ortak tarihi mirası gelecek nesillere aktarmanın herkesin sorumluluğu olduğunu vurguladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, “Bu vesileyle sadece adada değil dünyanın dört bir yanında yaşayan girişimci Kıbrıs Türklerini sosyal sorumluluk çabalarıyla daha fazla katkı vermeye davet ediyorum. Baş başa vermeyince taş yerinden kalkmaz” dedi.

Dr. Suat Günsel Camii’nin Kıbrıs Türkü’nün özgüvenini ortaya koyduğunu söyleyen Yılmaz, Kıbrıs Türkleri ile gurur duyduklarını ifade ederek tebrik etti ve Günsel’in Kıbrıs Türkü’ne dokunan daha nice projeler çıkacağına inanç belirtti.

-“ Kıbrıs Türkü’nün her zaman yanında olmaya devam edeceğiz”

Cevdet Yılmaz, sözlerini söyle sürdürdü:

“Mimari özellikleriyle son derece ihtişamlı ve etkileyici bir eserin açılışına şahitlik ediyoruz. Daha önce de ifade edildi; Dr. Suat Günsel Cami hem KKTC’nin en büyük camisi hem de 6 minaresiyle bölgedeki sayılı camilerden biri olma özelliği taşıyor. Tasarımı, mühendisliği ve inşa sürecinden; kullanılan vitray, avize, âlemlerine, kubbe ve iç mekân süslemelerinden ahşap ve taş işçiliğine kadar bütünüyle Kıbrıs Türkü’nün yetenekleri ile inşa edilmiş olması son derece kıymetli. Adada yaşayan pek çok ülkeden Müslümana ve Kuzey Kıbrıs’ı ziyaret eden turistlere de hitap edecek olan bu güzide mekân, toplumsal dayanışmaya da katkıda bulunacaktır. Dünyada yayılan yabancı düşmanlığı, İslam karşıtlığı ve kültürel ırkçılık gibi zararlı akımlara karşı ayrıştırıcı değil birleştirici bir anlam taşıyacağına inanıyorum. Emeği geçenlere bir kez daha şükranlarımı sunuyorum.

KKTC'nin kalkınması, gelişmesi ve adada adil ve kalıcı bir çözüm için, Kıbrıs Türkü’nün her zaman yanında olmaya devam edeceğiz.

Kıbrıs semalarından Allahu Ekber nidalarının, Ezan-ı Muhammedi’lerin eksik olmamasını diliyor, Dr. Suat Günsel Cami Kuzey Kıbrıs’a hayırlı olsun diyorum. Hepinizi bir kez daha muhabbetle selamlıyorum.”