Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kıbrıs Türklerinin özden gelen hakları olan egemen eşitlik ve eşit uluslararası statüleri tescil edilmeden yeni bir müzakere sürecine girişilmesinin söz konusu olmayacağını kaydetti.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, bu sabah saat 10.30’da KKTC’ye geldi, Ercan Havalimanı’nda basın açıklaması yaptı.

“Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın her fırsatta altını çizdiği bu hususlarla en güçlü şekilde Kıbrıs Türkü’nün yanındayız. Bu haklarınızın asgari tezahürü olarak, Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin maruz kaldığı insanlık dışı izolasyonun son bulması, KKTC ile doğrudan uçuşlar ve doğrudan ticaretin başlatılması gerekmektedir.” diyen Yılmaz, Türkiye olarak uluslararası topluma Kıbrıs Türklerinin haklı davasını anlatmaya devam edeceklerini ve KKTC’ye destekleri sürdüreceklerinin altını çizdi.

Yılmaz, “Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti iş birliğine yönelik temaslarda bulunmak, devam eden projeleri incelemek ve yeni somut adımlar atmak üzere Lefkoşa’dayız. Kıbrıs Türkü ile aramızdaki sarsılmaz bağları daha da güçlendirmek için buradayız.” ifadesini kullandı.

Yılmaz, ziyareti kapsamında Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ünal Üstel ve Hükümet ortakları ile bir araya gelerek, gündemdeki projeler, KKTC ekonomisinin güçlendirilmesi ve Kıbrıs meselesindeki güncel gelişmeler başta olmak üzere, ortak gelecek vizyonunu değerlendireceklerini söyledi.