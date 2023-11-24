Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, savunma sanayiinde Türkiye'nin öncü ülke olmaya devam ettiğini söyledi. Yılmaz, "Savunma sanayii projelerimiz 16 kat arttı ve 90 milyar doların üzerine çıktı" dedi.

Yılmaz, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Cumhurbaşkanlığı ve Cumhurbaşkanlığına bağlı, ilgili ve ilişkili kurum, kuruluşların 2024 yılı bütçelerinin sunumunu yaptı.

Cumhurbaşkanlığının 2022 yılı harcamasının 5 milyar 363 milyon 434 bin lira olarak gerçekleştiğini belirten Yılmaz, Cumhurbaşkanlığının 2024 yılı bütçesinin 12 milyar 283 milyon 843 bin lira olarak öngörüldüğünü ifade etti.

Yılmaz, bu ödeneğin yüzde 39'unun barışı destekleme faaliyetleri ve acil destek giderleri kapsamında diğer kurum ve kuruluşlara, yüzde 9'unun Hazine yardımı olarak Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile kurulan ofislere, yüzde 52'sinin ise Cumhurbaşkanlığı Merkez Teşkilatı ihtiyaçlarına ayrıldığını bildirdi.

Cumhurbaşkanlığı Merkez Teşkilatına ayrılan kaynakta Millet Kütüphanesinin giderlerinin de yer aldığını dile getiren Yılmaz, şunları kaydetti:

"Kütüphanemizde, Devlet Arşivleri Başkanlığının sayısallaştırılmış 70 milyon belgesine ve Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığının 500 bin kitabının künye bilgisine ve 100 binin üzerinde nadir/yazma eserin dijital görüntüsüne ulaşılabilmektedir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın büyük hedefler ile kuruluşuna öncülük ettiği Millet Kütüphanesi, Türkiye'nin en büyük kütüphanesi olmakla birlikte ilerleyen zamanlarda hem koleksiyon hem de sunulan hizmetler açısından dünyanın sayılı kütüphaneleri arasında olmayı hedeflemektedir. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi bünyesinde yer alan Millet Kütüphanesi 125 bin metrekarelik alanda 5 bin kişilik oturma kapasitesi ile 7 gün 24 saat hizmet vermektedir. Kütüphanenin koleksiyonunda, 2 milyon 360 bin basılı kitap, 2 milyonun üzerinde süreli yayın mevcuttur. Ayrıca, 64 adet veri tabanı içeriğinde 750 bin e-kitap, 7 milyon tez, 77 bine yakın e-dergi olmak üzere toplamda 300 milyonun üzerinde e-kaynak bulunmaktadır. Millet Kütüphanesi açıldığı günden itibaren yaklaşık olarak 4,5 milyon ziyaretçi sayısına ulaşmıştır."

Yılmaz, Millet Kütüphanesinde ziyaretçi ve öğrencilere ücretsiz çeşitli ikramlarda bulunulduğunu, bu kapsamdaki harcamaların Cumhurbaşkanlığı bütçesinden karşılandığını söyledi.

"Dijitalin Yüzyılı çalışmaları aralıksız sürüyor"

Cumhurbaşkanlığına bağlı 8 başkanlık, bir Genel Sekreterlik, 4 ofis ve 9 politika kurulunun, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin strateji, politika ve öneriler geliştirilmesi ve uygulanmasının önemli birer parçası olduğunu anlatan Yılmaz, "Dijitalleşme, çağımızın temel eğilimleri arasında olup hazırladığımız tüm makro politika dokümanlarında ülkemizin dijital dünyaya her alanda hızlı uyumu temel bir öncelik olarak yer almıştır." dedi.

Dijital Dönüşüm Ofisinin, Türkiye Yüzyılı'nı Dijitalin Yüzyılı yapmak, çağa yön veren bir ülke olmak adına çalışmalarına kararlı ve aralıksız şekilde devam ettiğini söyleyen Yılmaz, şunları kaydetti:

"Dijitalin Yüzyılı'nda, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde vatandaşlarımıza en üst düzeyde nitelikli, hızlı ve güvenli hizmet sunabilmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Nitekim bu çalışmalarımız sonucunda, uluslararası endekslerde ülkemizin üst sıralara yükseldiğini görüyoruz. Ülkemiz Dünya Bankası Devlet Teknolojileri Olgunluk Endeksi'nde 198 ülke arasında ilk yüzde 35'lik dilime girmiş ve 'GovTech liderleri' olarak nitelendirilen A grubunda diğer 68 ülke ile birlikte yer almıştır. Avrupa Komisyonu 2023 yılı e-Devlet Kıyaslama Raporu'nda ülkemiz 35 ülke arasında ilk kez 10. sırada yer almıştır. Ayrıca bu raporda ülkemiz, kullanıcı desteği ve dijital posta kutusu alt kırılımlarında 100 tam puan alarak genel sıralamada, Fransa, Almanya, Norveç, İspanya, İtalya ve İsveç gibi ülkeleri geride bırakmıştır."

Cevdet Yılmaz, 6 Şubat'taki deprem felaketinde, vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak ve yaraları sarmak için e-Devlet kapısı üzerinden sunulan toplam 21 hizmetle yaşanan afetler sırasında kamu yönetiminde dijitalleşmenin ne kadar önemli olduğunun bir kez daha görüldüğüne işaret etti.

Azerbaycan ile e-Devlet entegrasyonunu sağladıklarını anlatan Yılmaz, Türkiye'de yaşayan Azerbaycanlı vatandaşlarla Azerbaycan'da yaşayan Türk vatandaşlarının hizmetlere e-Devlet üzerinden kolaylıkla erişebildiğini dile getirdi.

Türkiye'nin e-Devlet Kapısı'nda edindiği tecrübe ve birikimi KKTC'ye de taşıdıklarını ifade eden Yılmaz, program kapsamında başlatılan projelerin gerçekleşme oranının bugün itibarıyla yüzde 90 seviyesine ulaştığını belirtti.

Yılmaz, Dijital Avrupa Programı'na Katılım Anlaşmasının 1 Eylül 2023 itibarıyla Türkiye ile Avrupa Birliği arasında imzalandığını hatırlatarak, şöyle konuştu:

"Toplam bütçesi 7,5 milyar avro olan programla sanayicilerimizin, KOBİ'lerimizin ve kamu kurumlarımızın dijital dönüşümünü destekleyecek ve uluslararası arenada rekabet güçlerinin artmasına katkı sağlayacağız. Dijitalleşme alanında yapay zekadan siber güvenliğe her sektörde yerli-milli ürün ve teknoloji geliştirerek, bu ürünleri başta dost ve kardeş ülkelere yaygınlaştırma perspektifi ile Türkiye Yüzyılı'nı dijitalin yüzyılı haline getireceğiz. Dijital Dönüşüm Ofisi'nin, 2022 yılı harcaması 252 milyon 722 bin 187 lira olmuştur. Cumhurbaşkanlığı bütçesinden Ofise 2024 yılında aktarılması öngörülen kaynak 293 milyon lira olarak öngörülmüştür."

"Yatırım sürecinin her aşamasında destek"

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisinin, Türkiye'nin yatırım fırsatlarının küresel iş dünyasına tanıtımını, Türkiye'deki uluslararası doğrudan yatırımları artırmayı, bu kapsamda ekonominin büyümesine ve kalkınmasına katkı sağlamayı amaçladığını ifade eden Yılmaz, ofisin, uluslararası çapta yürüttüğü tanıtım faaliyetlerinin yanı sıra, Türkiye'ye yatırım yapmaya karar vermiş yatırımcılara yatırım sürecinin her aşamasında destek sağladığını söyledi.

Cevdet Yılmaz, ofisin, Türkiye'ye yatırım yapmış mevcut uluslararası yatırımcıların genişleme türü yatırımlarına da destek olduğunu, Türkiye'nin yatırım ortamının iyileştirilmesi için çalıştığını aktararak, şöyle devam etti:

"Ofis tarafından uluslararası düzeyde yürütülen yatırım destek ve tanıtım faaliyetleri çerçevesinde, 2022 yılından itibaren ülkemizde toplam değeri 4,5 milyar dolar olan 69 yatırım projesi faaliyete geçmiştir. Bu projelerle yaklaşık 16 bin 800 kişiye istihdam sağlanmıştır. Faaliyete geçen bu yatırımların 43'ü üretime, 12'si AR-GE merkezine, 4'ü lojistik/dağıtım merkezine, 2'si bölgesel yönetim merkezine ve 8'i hizmet sektörlerine yöneliktir. Bu projeler Almanya, ABD, Fransa, Rusya, İsviçre, Çin ve İspanya başta olmak üzere 22 ülkeye aittir. Faaliyete geçen bu projelerin yüzde 76'sı ülkemizin ihtiyaç duyduğu yüksek ve orta-yüksek teknoloji grubunda bulunmaktadır.

2022 yılının başından itibaren yatırım kararı alınan 65 yatırım projesinin toplam yatırım tutarı 11,1 milyar dolar ve toplam istihdam potansiyeli 14 bin 125 kişidir. Bu projeler Rusya, ABD, Almanya, İtalya ve İsviçre başta olmak üzere 19 ülkeye aittir. 2023 yılı Kasım ayı itibarıyla, Yatırım Ofisi bünyesinde toplam 287 yatırım projesi takip edilmektedir. Söz konusu projelerin toplam yatırım değeri yaklaşık 62 milyar dolar olup 89 bin kişiye istihdam sağlama potansiyeline sahiptir."

Ofisin özellikle katma değeri yüksek, yeşil ve dijital dönüşümü önceleyen, yüksek teknolojili, nitelikli istihdam sağlayan ve sürdürülebilirlik odaklı yatırımların Türkiye'ye çekilmesi için çalışmalarına devam edeceğini vurgulayan Yılmaz, "Mayıs seçimleri sonrası siyasi belirsizliklerin ortadan kalktığı, hazırladığımız plan ve programlarla politika çerçevesinin netleştirildiği, böylece öngörülebilirliğin arttığı bir ortamda uluslararası doğrudan yatırımların önümüzdeki dönemde ivme kazanmasını bekliyoruz." diye konuştu.

"İstanbul'da yeni bir finansal ekosistem"

Yatırım Ofisi'nin 2022 yılı harcamasının 169 milyon 158 bin lira olduğunu belirten Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı bütçesinden ofise 2024 yılında 507 milyon lira kaynak aktarılmasının öngörüldüğünü söyledi.

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisinin, Türkiye'de finans sektörünün etkin bir şekilde ilerlemesini sağlamayı amaçladığını, hazırladığı vizyon ve strateji belgeleriyle sektörünün geleceğine ışık tuttuğunu dile getiren Yılmaz, şunları söyledi:

"Türkiye Yüzyılı vizyonu ile hayata geçirilen İstanbul Finans Merkezinin (İFM) bankalar etabı, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleri ile 17 Nisan 2023 tarihinde açılmıştır. Yatırım, istihdam, üretim ve ihracat odaklı ekonomi yaklaşımımızın önemli bileşenlerinden birisi olan İFM, üç kıtanın buluşma noktası olan İstanbul'da yeni bir finansal ekosistem oluşturacaktır. İstanbul Finans Merkezi Portalı, Tek Durak Büro üzerinden kamunun desteğine ulaşarak, hizmetlerden hızlı ve kolay şekilde faydalanabilmesi amacıyla 19 Eylül 2023 tarihinde hayata geçirilmiştir. Yatırımcıların ülkemizde 'fintek'lere yapacakları yatırımlara ilişkin yol gösterici bir belge niteliğinde olan Türkiye Fintek Rehberi 2023 yılı Mart ayında yayımlanmıştır.

Finans Ofisi tarafından, katılım finans alanında beşeri sermayeyi, farkındalığı ve finansal okuryazarlığı artırmak üzere 2021 ve 2022 yılında toplamda üç Katılım Genç Gelişim Programı düzenlenmiştir. 2023 yılında ise 6 Şubat depreminden etkilenen genç yeteneklere yönelik olarak Katılım Genç Gelişim Özel Programı gerçekleştirilmiştir. Ofis, Katılım Finans Derecelendirme Sistemi ve Uluslararası İslami Finans Tahkim mekanizmasının kurulması, Kira Sertifikası Garanti Fonunun kurulmasına ilişkin çalışmalarını sürdürmektedir."

"Türkiye'yi cazibe merkezi haline getirecek çalışmalar"

İnsan Kaynakları Ofisinin, Türkiye'de başta kamu hizmetlerinde olmak üzere verimliliği artırmak ve insan odaklı yönetim kültürüne geçmek için fırsat eşitliğini gözeten, yenilikçi, şeffaf, veriye dayalı, kapsayıcı ve liyakati önceleyen projeleri hayata geçirmeyi hedeflediğini anlatan Yılmaz, Ofisin, "Yeni Yüzyılın Yetenek Üssü" vizyonuyla Türkiye'yi dünyada bir cazibe merkezi haline getirecek çalışmalar sürdürdüğünü kaydetti.

Yükseköğretim mezunlarının iş gücü piyasası performansını analiz etmek ve politika önerileri üretilmesine destek olmak amacıyla ÜNİ-VERİ Projesi'nin uygulamaya geçirildiğini anımsatan Yılmaz, Yetenek Kapısı Platformu aracılığıyla 1,6 milyon gencin çevrimiçi iş ilanları ve kariyer etkinlikleriyle Türkiye'nin dört bir yanındaki her ölçekten işletmeyle aynı platformda buluştuğunu dile getirdi.

"Diyanet afetzedelerin yardımına koştu"

Diyanet İşleri Başkanlığının, çalışmalarıyla Türkiye'nin birlik ve beraberliğine, insanlığın barış ve huzuruna destek olduğunu ifade eden Yılmaz, toplumun tüm kesimlerine yaygın din eğitimi hizmetini ulaştırmayı kendine hedef olarak belirleyen Başkanlıkça, son 2 yılda, 3,2 milyon Türkçe, 1,1 milyon yabancı dilde eserin ücretsiz dağıtımının yapıldığını, 268 e-kitabın vatandaşların istifadesine sunulduğunu söyledi.

Başkanlığın, şubat depremlerinde 25 bini aşkın gönüllü personeliyle afetzedelerin çeşitli acil ihtiyaçlarının giderilmesine katkıda bulunduğunu, pek çok alanda milletin yardımına koştuğunu, cami ve eğitim binalarında toplam 726 bin vatandaşın barınmasını sağladığını hatırlatan Yılmaz, Başkanlığın 2024 yılında toplumun birçok kesimine yönelik dini konularda aydınlatma ve rehberlik yapmaya, çalıştay ve ilmi toplantıların icrasına, kurban, hac hizmetlerine, yurt içindeki faaliyetlerinin yanı sıra yurt dışında din hizmetleri ve din eğitimi ile ilgili işlerini yürütmeye devam edeceğini belirtti.

Yılmaz, Başkanlığın 2022 yılı kesin hesap giderinin 23 milyar 552 milyon 361 bin, 2024 yılı bütçesi için teklif edilen ödenek tutarının 91 milyar 824 milyon 805 bin lira olduğunu kaydetti.