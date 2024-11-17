Lefkoşa'nın tanınan simalarından , emekli öğretmen ve Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası Kurucu Üyesi Yılsay Barlasoğlu bugün son yolculuğuna uğurlandı.

Bicare Insuranse Genel Müdürü Börte Barlasoğlu'nun babası da olan Yılsay Barlasoğlu için Lefkoşa İsmail Safa Camiinde öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı.

Cenazeye Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, UBP Milletvekili Faiz Sucuoğlu, CTP Milletvekilleri Ürün Solyalı ve Doğuş Derya, KTÖS Yetkilileri, sendikacılar, Birinci Global Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Tekin Birinci ve Yönetim Kurulu Üyesi Hilmi Birinci ile ailesi,sevenleri ve eğitim dünyasından isimler katıldı.

Barlasoğlu’nun tabutunun üzerine kurucusu olduğu ve yıllarca emek verdiği KTÖS bayrağı konuldu.

Kılınan cenaze namazının ardından göz yaşları ile son yolculuğuna uğurlandı.

Öte yandan Barlasoğlu’nun hayatını kaybetmesi ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Birinci Global Yönetim Kurulu Başkanı ve Birinci Medya Kurumu Kurucu Başkanı Ertan Birinci, Barlasoğlu’nun çok değeli bir eğitimci olduğunu belirterek ülkenin çok değerli efsane bir hocasını yitirdiğini belirtti.

Birinci, açıklamasında: “Sadece kendi evlatların değil okuttuğun tüm çocuklar evlatlarındır ve hepsi de senin öğrencilerin olmakla gururludurlar” dedi.

Bizler de Kıbrıs Genç Tv ve Birinci Globaş ailesi olarak Yılsay Barlasoğlu’n Allah’tan rahmet, yaslı ailesi ve sevenlerine başsağlığı dileriz.