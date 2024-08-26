Yüksek Öğrenim ve Dış İlişkiler Dairesi (YÖDİD) Türkiye Cumhuriyeti Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) katılan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) liselerinden mezun olan öğrencilerin başarı sıralamasının açıklandığını duyurdu.
Duyuruda 2024 YKS sonuçlarına göre, ÖSYM sistemiyle üniversitelere yerleşen KKTC yurttaşı ve KKTC liselerinden mezun olan öğrencilerin, puan türüne göre yapılan sıralamada ilk 5’te yer almaları ve burs başvurusu yapmaları koşuluyla, burs tüzüğü kuralları doğrultusunda başarı bursu alma hakkı kazanabileceği kaydedildi.
Buna göre üniversitelere kayıt yaptıran ve burs başvurusunda bulunan öğrencilerin başvuruları, Burs Tüzüğü çerçevesinde değerlendirilecek.
|Sayısal Yerleştirme Puan Sıralaması
|Ad
|Soyad
|SAYISAL_YP
|Yerlestigi_Program_Adi
|1
|BARIŞ
|ASİT
|503.58740
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Mühendislik Fakültesi/Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)KKTC Uyruklu
|2
|ZEYNEP
|UZUN
|501.51073
|ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi/Tıp (İngilizce)
|3
|EYLÜL
|DOĞRU
|477.51109
|İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA)/Tıp Fakültesi/Tıp
|4
|SEMRA
|ARSLAN
|455.58089
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Tıp Fakültesi/Tıp (İngilizce) (KKTC Uyruklu)
|5
|MELİSA
|AĞCABAY
|453.40937
|GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Tıp Fakültesi/Tıp (KKTC Uyruklu)
|6
|NEHİR
|ŞEŞEN
|446.60528
|ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi/Tıp (İngilizce) (KKTC Uyruklu)
|7
|DEMİR
|EMİROĞLU
|442.42860
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Mühendislik Fakültesi/Yapay Zeka Mühendisliği (İngilizce) (KKTC Uyruklu)
|8
|SERKAN ENES
|ÇETİNKAYA
|433.94548
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ/Mühendislik Fakültesi/Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)
|9
|İBRAHİM
|ÇİFTÇİ
|431.09188
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ/Diş Hekimliği Fakültesi/Diş Hekimliği (%50 İndirimli)
|10
|ESRA
|BAYHAN
|428.47352
|--
|11
|ATİLLAHAN
|GÖZÜTOK
|426.88111
|İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ/Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi/Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği (İngilizce) (KKTC Uyruklu)
|12
|ZEYNEP MELİS
|GÜLCAN
|422.61646
|İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ/Elektrik-Elektronik Fakültesi/Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (İngilizce) (KKTC Uyruklu)
|13
|DURU
|UCA
|407.86595
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Mimarlık Fakültesi/Mimarlık (İngilizce) (Burslu)
|14
|YUNUSEMRE
|DOĞAN
|404.28273
|GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ/Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi/Uçak Mühendisliği (İngilizce) (KKTC Uyruklu)
|15
|MAHMUT RAHMİ
|SOYKAN
|395.09298
|--
|Sözel Yerleştirme Puan Sıralaması
|Ad
|Soyad
|SOZEL_YP
|Yerlestigi_Program_Adi
|1
|BERFİN
|ALTUNTAŞ
|450.87486
|GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/İletişim Fakültesi/İletişim (Fransızca) (KKTC Uyruklu)
|2
|YAĞIZ
|ÖZTOPRAK
|443.55845
|ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Uluslararası İlişkiler
|3
|ŞEFİKA
|AYDIN
|439.20046
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Kamu Yönetimi
|4
|AYŞE GÜL
|BAŞ
|437.97509
|ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ/Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi/Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (Burslu)
|5
|MERYEM
|BİNATLILI
|427.36196
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ/Mühendislik Fakültesi/Yazılım Mühendisliği (KKTC UYRUKLU)
|6
|NAİLE
|ERDEM
|422.13631
|--
|7
|SELİN
|VEHİT
|421.60453
|İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi/İletişim ve Tasarımı (İngilizce) (%50 İndirimli)
|8
|LÜTFİYE
|HACIŞEVKİ
|420.62678
|TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Kültür ve Sosyal Bilimler Fakültesi/Kültür ve İletişim Bilimleri (KKTC UYRUKLU)
|9
|MUSTAFA
|KURT
|412.47625
|ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ/İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi/Türk Dili ve Edebiyatı
|10
|NUR
|ÇETİNER PLEVNE
|406.89770
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/Edebiyat Fakültesi/Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı
|11
|UĞUR
|ŞARAFAT
|406.82994
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)/Edebiyat Fakültesi/Tarih
|12
|KARDELEN
|ULUSOY
|397.17288
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA)/Eğitim Fakültesi/Sınıf Öğretmenliği (KKTC UYRUKLU)
|13
|YUSUF
|AKBELLİ
|396.40101
|EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)/Edebiyat Fakültesi/Coğrafya
|14
|SENA
|KORKMAZ
|395.30999
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA)/İşletme ve Ekonomi Fakültesi/Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (Burslu)
|15
|NURGÜL
|TAHTALI
|393.00114
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA/Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu/Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
|Eşit Ağırlık Yerleştirme Puan Sıralaması
|Ad
|Soyad
|ESITAGIRLIK_YP
|Yerlestigi_Program_Adi
|1
|TUĞYAN LARA
|KAYA
|416.74922
|ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ/Hukuk Fakültesi/Hukuk
|2
|ZEYNEP
|UZUN
|416.47900
|ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi/Tıp (İngilizce)
|3
|BARIŞ
|ASİT
|416.33106
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Mühendislik Fakültesi/Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)KKTC Uyruklu
|4
|EYLÜL
|DOĞRU
|400.43731
|İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA)/Tıp Fakültesi/Tıp
|5
|BERFİN
|ALTUNTAŞ
|396.50419
|GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/İletişim Fakültesi/İletişim (Fransızca) (KKTC Uyruklu)
|6
|EREN
|PALA
|389.00265
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İktisat
|7
|MEHMET KAAN
|HANAZ
|383.81885
|İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ/İşletme Fakültesi/Ekonomi (İngilizce) (KKTC Uyruklu)
|8
|MERYEM
|BİNATLILI
|382.12695
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ/Mühendislik Fakültesi/Yazılım Mühendisliği (KKTC UYRUKLU)
|9
|ATAKAN
|GENÇ
|374.60938
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Eğitim Fakültesi/Sınıf Öğretmenliği (KKTC UYRUKLU)
|10
|DURU
|UCA
|373.42012
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Mimarlık Fakültesi/Mimarlık (İngilizce) (Burslu)
|11
|ESRA
|BAYHAN
|373.02950
|--
|12
|MELİSA
|AĞCABAY
|372.69870
|GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Tıp Fakültesi/Tıp (KKTC Uyruklu)
|13
|BERKAY
|DOYURAN
|371.53892
|--
|14
|SEMRA
|ARSLAN
|369.15274
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Tıp Fakültesi/Tıp (İngilizce) (KKTC Uyruklu)
|15
|ZEYNEP MELİS
|GÜLCAN
|366.72178
|İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ/Elektrik-Elektronik Fakültesi/Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (İngilizce) (KKTC Uyruklu)
|Dil Puanı Yerleştirme Puan Sıralaması
|Ad
|Soyad
|DIL_YP
|Yerlestigi_Program_Adi
|1
|DURU
|UCA
|511.59896
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Mimarlık Fakültesi/Mimarlık (İngilizce) (Burslu)
|2
|BARIŞ
|ASİT
|499.92110
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Mühendislik Fakültesi/Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)KKTC Uyruklu
|3
|BERFİN
|ALTUNTAŞ
|495.49811
|GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/İletişim Fakültesi/İletişim (Fransızca) (KKTC Uyruklu)
|4
|DAMLA
|KARAİL
|449.01398
|BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Çeviribilimi (İngilizce) (KKTC Uyruklu)
|5
|NAZAR
|SADRAZAM
|438.30481
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)/Edebiyat Fakültesi/Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (İngilizce)
|6
|ŞULE NEHİR
|ÖRGÜN
|430.80712
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/Edebiyat Fakültesi/Fransızca Mütercim ve Tercümanlık
|7
|IRMAK
|ÖZCAN
|419.62967
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA)/Eğitim Fakültesi/İngilizce Öğretmenliği-Elt (İngilizce) (Burslu)
|8
|BUSE
|KUYUCU
|416.74445
|EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)/Edebiyat Fakültesi/Alman Dili ve Edebiyatı (Almanca)
|9
|DEMİR
|ALTUNOK
|416.62625
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ/Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi/İtalyan Dili ve Edebiyatı (İtalyanca)
|10
|DİHAK ASENA
|ÖNDER
|415.34248
|--
|11
|NAZLI
|ALTUNSOY
|415.30424
|İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi/İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce)
|12
|AZİZE DOĞA
|KILINÇ
|414.70133
|EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)/Edebiyat Fakültesi/Alman Dili ve Edebiyatı (Almanca)
|13
|ZEYNEP MELİKE
|ÇİÇEK
|405.78459
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Edebiyat Fakültesi/Fransız Dili ve Edebiyatı (KKTC UYRUKLU)
|14
|SULTAN
|ERDEN
|403.27304
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Acil Yardım ve Afet Yönetimi (KKTC Uyruklu)
|15
|MEHMETALİ
|AÇIK
|401.58594
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ/Mühendislik Fakültesi/Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (KKTC Uyruklu)