Ülkenin sevilen simalarından Yonca Gürel Akalın hayatını kaybetti.

Kıbrıslı Sanatçı Acar Akalın’ın eşi Yonca Akalın’ın vefatı sevenlerini yasa boğdu.

Yonca Gürel Akalın’ın kardeşi Oya Gürel, acı haberi duygusal ve öfkeli bir mesajla duyurdu:

“Canımın içi can parçam, güzeller güzeli kardeşim Yonca’m bizi bırakıp gitti. Ama bu gidiş doğru bir gidiş değil. Devlet hastanesi önce covidli insanla aynı odaya koydu. Covid ardından zatürre oldu. Tam iyileşiyor derken dün akşam anaflitik şokla hastaneye kaldırdık. Sabaha karşı tamam deyip taburcu ettiler kalp krizi geçmişi olan hastayı ve bugün 5 kez kalbi durduktan sonra son kez durdu. Kardeşim. İnsana değer vermeyen bir zihniyetin kurbanı oldu. Üzgün değil, öfke doluyum”