Yüksek Seçim Kurulu (YSK), ilgili yasalar uyarınca kurultay ve kongreleri denetleme yetkisi bulunmadığını açıkladı.

YSK, Ulusal Birlik Partisinin 23. Olağan Kurultayı ile ilgili “Yüksek Seçim Kurulu'nun sürecin hiçbir yerinde yoktu, salondaki kameralar söktürüldü, demokratik denetimin tamamen ortadan kaldırıldığını gözler önüne serdi” yönünde sosyal medya kanallarında yer alan haberlerle ilgili açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada Yüksek Seçim Kurulu`nun görev ve yetkilerinin 5/1976 sayılı Seçim ve Halkoylaması Yasası ve 49/2015 sayılı Siyasal Partiler Yasası`nda düzenlendiği hatırlatıldı. Açıklamada “İlgili yasalar uyarınca Yüksek Seçim Kurulu`nun herhangi bir siyasi partinin genel başkan veya ilçe yönetimleri için yapılan kurultay ve kongrelerinde yer alma veya denetleme görevi ihdas edilmemiştir ve yasal yetkisi bulunmamaktadır” denildi.

Açıklamada, Yüksek Seçim Kurulu’nun bugüne dek herhangi bir partinin genel başkan ve ilçe yönetimleri seçimlerine yönelik kurultay ve kongrelerde görev almadığı da vurgulandı.

Açıklamada “Yüksek Seçim Kurulu 49/2015 sayılı Siyasal Partiler Yasasının 27.maddesinde yer alan partilerin milletvekili genel seçimlerinde gösterecekleri adaylar ve adayların sırasını belirlemelerine ilişkin yapılacak seçimler haricinde herhangi bir partinin seçimlerinde görev yapma yetkisi yoktur. Kamuoyunun bilgisine getiririz.” ifadeleri de kullanıldı.