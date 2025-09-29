Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 19 Ekim’de yapılacak Cumhurbaşkanlığı Seçiminde oy kullanacak seçmen sayısının 218 bin 313 olduğunu açıkladı.

YSK’den yapılan açıklamaya göre, İlçe Seçim Kurulları tarafından sandık seçmen listelerinin askı işlemleri tamamlandı ve seçmen sayıları kesinleşti. Buna göre, 19 Ekim tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı Seçimi’nde 218 bin 313 seçmen oy kullanabilecek.

İlçelere göre seçmen sayıları ise şöyle:

“Lefkoşa ilçesi 70 bin 472, Gazimağusa ilçesi 54 bin 015, Girne ilçesi 46 bin 665, Güzelyurt ilçesi 15 bin 334, İskele ilçesi 21 bin 659, Lefke İlçesi 7 bin 168.”

Seçmenler, hangi sandıkta oy kullanacaklarına ilişkin bilgileri www.mahkemeler.net ve www.ysk.gov.ct.tr adreslerinden, kimlik kartı numaralarını girmek suretiyle öğrenebilecek ve seçmen kartlarında yer alan bilgileri temin edebilecek.